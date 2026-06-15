Le projet de Trump sur les minerais stratégiques divise le G7 et inquiète les industriels occidentaux

Le projet de l’administration du président américain Donald Trump visant à renforcer la production occidentale de minerais critiques se heurte à de fortes réticences parmi les alliés du G7 et au sein même de l’industrie minière. À l’approche du sommet du G7 à Évian-les-Bains, les discussions sur la création d’un bloc commercial dédié aux matières premières stratégiques s’annoncent particulièrement complexes.

L’initiative, présentée en février par le vice-président JD Vance, a pour objectif de réduire la dépendance des économies occidentales à la Chine dans des secteurs essentiels. Pékin domine aujourd’hui la production mondiale de plusieurs minerais indispensables à la fabrication de semi-conducteurs, de batteries, d’équipements militaires et de nombreuses technologies de pointe.

Selon les promoteurs du projet, la Chine aurait maintenu artificiellement des prix très bas pour des ressources telles que le cobalt, le lithium ou le nickel, rendant difficile la rentabilité des exploitations minières occidentales. Cette situation aurait freiné l’ouverture de nouveaux sites d’extraction et conduit certaines entreprises à suspendre leurs activités face à une concurrence jugée déloyale.

Pour répondre à ce défi, Washington propose la mise en place d’un mécanisme de soutien des prix au sein d’un futur bloc commercial occidental. Les mesures envisagées incluent des subventions, des achats garantis, des normes de marché communes ou encore des droits de douane ajustables destinés à maintenir des prix suffisamment élevés pour encourager les investissements dans le secteur minier.

Cependant, plusieurs partenaires du G7 expriment leurs réserves quant à la gouvernance et au coût d’un tel système. Des responsables européens s’interrogent notamment sur l’opportunité de bâtir un nouveau cadre commercial reposant sur une intervention directe dans les mécanismes de fixation des prix. L’Union européenne redoute également les conséquences potentielles de telles mesures sur les marchés mondiaux et sur ses propres relations commerciales.

Aux États-Unis, l’industrie minière elle-même apparaît divisée. Certaines entreprises soutiennent l’idée d’un soutien public aux prix afin de sécuriser les investissements à long terme, tandis que d’autres privilégient des mesures plus classiques comme les incitations fiscales, les subventions directes ou les barrières douanières contre les importations chinoises.

Les discussions qui se dérouleront lors du sommet du G7 pourraient ainsi déterminer l’avenir de cette stratégie occidentale visant à sécuriser l’approvisionnement en minerais critiques. Derrière le débat économique se joue également un enjeu géopolitique majeur : la volonté des pays occidentaux de réduire leur dépendance à la Chine dans des secteurs considérés comme essentiels à leur sécurité et à leur compétitivité industrielle.