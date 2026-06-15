La Réunion : une prise d’otage se termine par la mort du suspect après l’intervention du RAID à Saint-Pierre

Une importante opération de police s’est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-Pierre, dans le sud de La Réunion. Une femme retenue captive par son ancien compagnon a été libérée par les forces de l’ordre après plusieurs heures de négociations. Le suspect est décédé au cours de l’intervention du RAID.

Selon les premiers éléments, l’homme se serait présenté au domicile de son ex-compagne dans la soirée avant de la séquestrer. Alertés peu avant minuit, les policiers ont rapidement mis en place un périmètre de sécurité autour du logement. Face à la gravité de la situation, les autorités ont décidé de faire intervenir les équipes spécialisées du RAID.

Une intervention après plusieurs heures de crise

Durant une grande partie de la nuit, des négociateurs ont tenté d’obtenir la reddition du suspect et la libération de la victime. Malgré plusieurs heures d’échanges, aucune issue n’a pu être trouvée, conduisant les autorités à ordonner l’assaut afin de garantir la sécurité de la femme retenue à l’intérieur.

L’intervention a permis de secourir la victime, qui est sortie saine et sauve du logement selon les premiers éléments communiqués. L’homme à l’origine de la prise d’otage est décédé au cours de l’opération. Les circonstances exactes de sa mort n’ont pas encore été précisées.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer le déroulement précis des faits, les conditions de l’intervention des forces de l’ordre ainsi que les motivations du suspect. Les investigations devront également établir les circonstances exactes ayant conduit à son décès lors de l’assaut.