Le CAC 40 bondit de 1,60% après l’accord de paix entre Washington et Téhéran

Les Bourses européennes célèbrent ce lundi l’annonce d’un accord de paix préliminaire entre les États-Unis et l’Iran. Le CAC 40 a bondi de 1,60%, porté par un climat d’apaisement géopolitique qui profite à l’ensemble des places du Vieux Continent. Les investisseurs anticipent une normalisation rapide dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite 20% de l’offre mondiale de pétrole. Cette nouvelle donne diplomatique dissipe les craintes d’une escalade militaire qui pesait sur les marchés depuis plusieurs semaines.

Le pétrole chute sous les 80 dollars

Le cours du baril de pétrole a chuté sous le seuil des 80 dollars, conséquence directe de l’accord annoncé entre Washington et Téhéran. Cette détente sur les cours de l’or noir rassure les opérateurs, qui redoutaient une flambée des prix de l’énergie susceptible de raviver les tensions inflationnistes. Les secteurs les plus exposés aux coûts énergétiques, notamment le transport et l’industrie, affichent des gains substantiels en séance.

L’ensemble des places européennes s’orientait vers une ouverture en forte hausse dès ce lundi matin. Si l’accord reste à ce stade préliminaire, les marchés financiers y voient déjà un tournant majeur pour la stabilité régionale. Les analystes restent toutefois prudents sur la solidité de cet arrangement diplomatique, dont les termes précis n’ont pas encore été rendus publics.