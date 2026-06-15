Université de Strasbourg : Florence Bergeaud-Blackler remporte son bras de fer judiciaire

Après plus d’un an de polémique, Florence Bergeaud-Blackler obtient gain de cause. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a annulé les poursuites engagées contre l’anthropologue, poursuivie pour diffamation par une doctorante de l’université de Strasbourg. Chargée de recherche au CNRS, spécialiste des Frères musulmans et présidente du Centre européen de recherche et d’information sur le frérisme (CERIF), la chercheuse avait été visée après un message publié sur X en mars 2025.

Dans cette publication, Florence Bergeaud-Blackler estimait que « l’idéologie frériste s’est installée dans les universités progressivement depuis trente ans », évoquant une influence croissante sur les études consacrées à l’islam contemporain. La doctorante concernée avait saisi la justice, dénonçant des propos diffamatoires portant atteinte à sa réputation et à sa sécurité.

Le tribunal de Strasbourg a toutefois prononcé la nullité de la procédure, considérant que les poursuites ne respectaient pas les règles strictes prévues par la loi sur la liberté de la presse. L’affaire a également mis en lumière le soutien apporté par l’université de Strasbourg à son étudiante. Selon les informations révélées par le JDD, la présidente de l’établissement avait notamment signalé les publications de la chercheuse au CNRS et participé financièrement à ses frais de défense.

Pour Florence Bergeaud-Blackler et ses soutiens, cette décision constitue une victoire importante dans le débat sur l’influence de l’islam politique au sein de certains milieux universitaires.