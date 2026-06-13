Travailler depuis Bali, Malte ou Hô Chi Minh-Ville : le mode de vie des nomades numériques est-il toujours rentable ?

Pendant des années, Bali, Malte ou Hô Chi Minh-Ville ont incarné le rêve d’une génération de travailleurs à distance : un ordinateur portable, une connexion internet stable et un coût de la vie inférieur à celui des grandes métropoles occidentales. Entre 2020 et 2025, des milliers de freelances, développeurs, créateurs de contenu et salariés en télétravail ont choisi de s’installer plusieurs mois dans ces destinations devenues emblématiques du nomadisme numérique.

Mais en 2026, le décor a changé. Dans plusieurs villes très prisées, les loyers ont fortement augmenté sous l’effet de l’arrivée massive d’étrangers disposant de revenus souvent supérieurs à ceux des habitants locaux. À Bali, certains quartiers comme Canggu ou Ubud affichent désormais des prix proches de ceux de certaines villes européennes pour les logements les plus recherchés. Le phénomène est également visible à Malte, où la pression immobilière et le tourisme de masse alimentent une hausse continue des prix.

Des économies toujours possibles, mais moins spectaculaires

Malgré cette inflation, vivre à l’étranger reste souvent avantageux pour un travailleur payé en euros ou en dollars. À Hô Chi Minh-Ville, de nombreux expatriés estiment encore pouvoir vivre confortablement avec un budget compris entre 1 000 et 1 500 dollars par mois, logement compris. Certaines estimations placent même le coût mensuel d’une personne seule sous la barre des 1 000 dollars selon le mode de vie adopté.

La situation est différente à Malte. L’île conserve des atouts importants : langue anglaise, appartenance à l’espace Schengen, infrastructures européennes et climat méditerranéen. En revanche, le budget mensuel nécessaire dépasse souvent les 2 000 euros une fois intégrés le logement, l’alimentation, les transports et les loisirs. Les loyers représentent la dépense la plus lourde pour les nouveaux arrivants.

La question des visas devient centrale

Les gouvernements ont progressivement adapté leur législation pour attirer cette nouvelle population mobile. Malte dispose aujourd’hui d’un permis spécialement conçu pour les travailleurs à distance, avec des conditions de revenus minimaux et des frais administratifs clairement définis. Les autorités maltaises ont même fait évoluer le cadre fiscal afin d’offrir davantage de visibilité aux candidats à l’installation.

L’Indonésie a suivi la même tendance avec son visa destiné aux travailleurs étrangers exerçant pour des entreprises situées hors du pays. Les candidats doivent toutefois démontrer un niveau de revenus conséquent et assumer des coûts administratifs qui peuvent atteindre plusieurs centaines de dollars.

Derrière la carte postale, des contraintes bien réelles

Les réseaux sociaux ont largement contribué à populariser le mode de vie nomade. Les vidéos montrant des travailleurs installés face à la plage à Bali ou dans un café branché de Saïgon ont parfois masqué une réalité plus complexe. Isolement, décalage horaire avec les clients ou employeurs, instabilité administrative et difficulté à construire un cercle social durable figurent parmi les principales critiques formulées par les expatriés de longue durée.

À cela s’ajoutent des tensions de plus en plus visibles dans certaines destinations. Au Vietnam comme à Bali, des habitants dénoncent une hausse des loyers et une transformation rapide de certains quartiers sous l’effet de l’arrivée de travailleurs étrangers. Plusieurs observateurs estiment que les villes qui attirent les nomades numériques doivent désormais trouver un équilibre entre attractivité économique et préservation de l’accès au logement pour les résidents locaux.

Une nouvelle phase pour le nomadisme numérique

Le nomadisme numérique n’a pas disparu en 2026. Il est simplement devenu plus mature et plus sélectif. Les profils capables de générer des revenus stables continuent d’y trouver un intérêt financier et une qualité de vie souvent supérieure à celle des grandes villes occidentales. Pour les travailleurs disposant de revenus plus modestes, l’équation est désormais moins évidente qu’il y a quelques années.

La promesse d’une vie à faible coût sous les tropiques laisse progressivement place à une approche plus pragmatique. Avant de réserver un billet d’avion, les candidats au départ doivent désormais comparer les régimes fiscaux, les visas, les loyers et le coût réel du quotidien. Le rêve du bureau face à l’océan existe toujours, mais il demande aujourd’hui davantage de calculs qu’en 2021.