Eramet suscite l’intérêt du fonds d’investissement Orion CMC

Le groupe minier français Eramet pourrait voir de nouveaux investisseurs entrer à son capital. Selon des informations du Financial Times, le fonds d’investissement Orion Critical Mineral Consortium (Orion CMC) s’intéresserait à une partie des actions détenues par la famille Duval, principal actionnaire privé du groupe. Cette hypothèse intervient quelques semaines après le feu vert donné à une augmentation de capital de 500 millions d’euros destinée à renforcer la situation financière de l’entreprise.

L’an dernier, Eramet a enregistré une perte nette supérieure à 450 millions d’euros, pénalisée par la baisse des cours de plusieurs matières premières et par un contexte international difficile pour le secteur minier. Le groupe reste toutefois un acteur stratégique pour la France grâce à ses activités dans le manganèse, le nickel et les métaux nécessaires à la transition énergétique.

Une opération suivie de près par l’État français

La possible arrivée d’Orion CMC soulève des interrogations sur le contrôle d’un groupe considéré comme stratégique. L’État français détient près de 27 % du capital d’Eramet et pourrait jouer un rôle déterminant dans toute évolution de l’actionnariat. À ce stade, ni la famille Duval ni Eramet n’ont confirmé l’existence de discussions en vue d’une cession de participation.

Créé en 2025, Orion CMC rassemble des capitaux américains et émiriens avec l’objectif de sécuriser l’accès aux minerais critiques utilisés dans les industries technologiques et énergétiques. Le fonds s’est déjà illustré en Afrique en signant un accord lui permettant d’acquérir jusqu’à 40 % de certains actifs miniers de Glencore en République démocratique du Congo. L’intérêt porté à Eramet témoigne de la compétition croissante autour des ressources stratégiques, devenues un enjeu majeur de souveraineté économique et industrielle pour les grandes puissances.