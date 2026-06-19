Stocks alimentaires mondiaux élevés : un amortisseur face au risque d’un El Niño potentiellement extrême

Un épisode El Niño particulièrement intense pourrait perturber les conditions climatiques mondiales et menacer la production alimentaire dans les mois à venir, mais la situation actuelle des marchés agricoles laisse entrevoir une capacité d’absorption partielle de ces chocs, selon des analystes et experts du secteur.

Les stocks mondiaux de céréales et de graines oléagineuses — notamment le riz, le soja, le maïs et le blé — se situent actuellement à des niveaux proches de records historiques. Cette abondance constitue un facteur clé susceptible d’atténuer les effets d’éventuelles mauvaises récoltes liées aux perturbations climatiques.

El Niño, phénomène climatique naturel qui modifie les régimes de température et de précipitations à l’échelle mondiale, devrait se renforcer dans les mois à venir. Dans ses formes les plus intenses, il peut provoquer des sécheresses en Asie et en Océanie, tout en entraînant des pluies excessives dans certaines régions des Amériques, avec des conséquences directes sur l’agriculture.

Les météorologues estiment que cet épisode pourrait atteindre une intensité comparable, voire supérieure, à certains événements passés qui avaient gravement affecté les récoltes mondiales. Ces épisodes avaient notamment entraîné des hausses de prix, des tensions sur les marchés alimentaires et des pertes économiques massives.

Cependant, plusieurs facteurs pourraient limiter l’impact global de ce phénomène. Outre les niveaux élevés de stocks, certaines régions agricoles clés, comme la mer Noire, l’Europe et la Chine, pourraient connaître des conditions météorologiques relativement normales, réduisant ainsi le risque de baisse généralisée de production.

Par ailleurs, les prix des matières premières agricoles restent sous pression, proches de leurs plus bas niveaux récents, en partie en raison de conditions climatiques favorables aux États-Unis et de la faiblesse des cours du pétrole, qui influence les coûts de production et de transport.

Des innovations agricoles, comme le développement de variétés de palmiers plus résistantes à la sécheresse, contribuent également à renforcer la résilience du secteur face aux aléas climatiques.

Malgré ces éléments rassurants, les experts préviennent que des restrictions à l’exportation décidées par certains pays producteurs pourraient tout de même provoquer des tensions sur les marchés mondiaux, même en l’absence de pénurie physique de denrées alimentaires.