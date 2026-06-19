Budget record de 2 000 milliards d’euros : l’Union européenne au bord d’une bataille politique majeure

Les dirigeants de l’Union européenne doivent engager vendredi des discussions particulièrement tendues sur le futur budget pluriannuel du bloc pour la période 2028-2034. La proposition de la Commission européenne, qui prévoit une enveloppe de 2 000 milliards d’euros, suscite déjà de vives critiques parmi les États membres, tant chez les principaux contributeurs que chez les bénéficiaires des fonds européens.

Le budget européen finance une grande partie des politiques communes de l’Union, notamment les aides aux agriculteurs, les programmes destinés à réduire les écarts de développement entre les régions, les investissements dans les nouvelles technologies ainsi que les programmes d’échanges universitaires. Son montant et sa répartition font traditionnellement l’objet de négociations complexes entre les vingt-sept États membres.

Comme lors des précédents cycles budgétaires, les pays les plus riches, qui versent davantage au budget qu’ils ne reçoivent en retour, réclament une plus grande maîtrise des dépenses. À l’inverse, les États qui bénéficient davantage des fonds européens souhaitent préserver les niveaux actuels de soutien financier. Ces divergences rendent les discussions particulièrement délicates.

Une première proposition de compromis élaborée la semaine dernière par la présidence chypriote de l’Union européenne prévoit une réduction de 2 % du montant proposé par la Commission. Cette concession n’a toutefois satisfait aucun des deux camps : certains gouvernements jugent cette baisse insuffisante, tandis que d’autres considèrent qu’elle va déjà trop loin.

Au-delà du niveau des dépenses, les dirigeants doivent également aborder la question sensible des recettes. L’Union européenne cherche de nouvelles sources de financement afin de soutenir ses ambitions budgétaires sans accroître excessivement les contributions nationales. Les chefs d’État et de gouvernement devraient ainsi exposer leurs préférences concernant de potentielles nouvelles ressources fiscales européennes.

Les États membres espèrent parvenir à un accord unanime d’ici la fin de l’année 2026. Un compromis rapide permettrait d’éviter que les négociations ne soient perturbées par les campagnes électorales prévues dans plusieurs pays européens l’année suivante.

Les discussions de vendredi constituent donc une première étape décisive dans un processus qui s’annonce long et difficile. Entre les exigences budgétaires croissantes de l’Union et les intérêts parfois opposés des États membres, le futur cadre financier européen pourrait donner lieu à l’une des négociations les plus disputées de ces dernières années.