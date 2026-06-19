Frappes russes en Ukraine : au moins deux morts et plusieurs blessés dans le nord-est du pays

Des frappes russes ont fait au moins deux morts et plusieurs blessés dans le nord-est de l’Ukraine, ont indiqué vendredi les autorités locales, alors que les attaques se poursuivent sur plusieurs régions du pays.

Selon la police ukrainienne, la région de Soumy a été touchée par des bombes, des drones et des missiles. Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées lors de ces frappes, qui ont visé plusieurs zones de cette région frontalière.

Dans le même temps, la ville de Kharkiv, la deuxième plus grande du pays, a également été la cible de bombardements. Le maire Ihor Terekhov a indiqué sur Telegram que neuf personnes supplémentaires ont nécessité une assistance médicale à la suite de ces attaques, parmi lesquelles quatre enfants.

Ces nouvelles frappes illustrent la persistance des attaques russes sur les infrastructures et les zones civiles en Ukraine, malgré les appels répétés à la désescalade et les efforts diplomatiques engagés à l’international.

Les autorités ukrainiennes continuent de documenter les conséquences humaines et matérielles des bombardements, qui touchent régulièrement les régions situées près de la ligne de front ainsi que des centres urbains plus éloignés.

Les informations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante dans l’immédiat par Reuters, précise l’agence, tandis que les évaluations sur le terrain se poursuivent pour établir le bilan exact de ces attaques.