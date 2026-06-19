Coup de théâtre diplomatique : les discussions entre Washington et Téhéran en Suisse annulées à la dernière minute

Les pourparlers prévus vendredi entre les États-Unis et l’Iran en Suisse ont été annulés, a annoncé le ministère suisse des Affaires étrangères. Cette rencontre devait réunir des représentants des deux pays afin de discuter de la mise en œuvre d’un accord conclu récemment entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre et rouvrir le détroit d’Ormuz.

Selon les autorités suisses, les discussions devaient se tenir dans la station de montagne du Burgenstock, un lieu déjà utilisé par le passé pour des négociations diplomatiques de haut niveau. Aucun détail supplémentaire n’a été fourni sur les raisons exactes de cette annulation.

L’annonce est intervenue peu après qu’un porte-parole de la Maison Blanche a indiqué que le vice-président américain JD Vance ne participerait finalement pas au déplacement prévu en Suisse. Celui-ci devait rencontrer des négociateurs iraniens dans le cadre des discussions destinées à concrétiser les engagements pris par les deux parties.

Cette réunion était considérée comme une étape importante dans le processus diplomatique engagé après l’annonce d’un accord entre les États-Unis et l’Iran. Les discussions devaient notamment porter sur les modalités pratiques de son application et sur les mécanismes permettant de garantir son respect.

L’annulation de cette rencontre soulève désormais des interrogations quant au calendrier des prochaines négociations. Ni Washington ni Téhéran n’ont annoncé dans l’immédiat une nouvelle date pour reprendre les discussions.

Malgré ce revers diplomatique, aucune des parties n’a indiqué que l’accord lui-même était remis en cause. Les observateurs suivront de près les prochains développements afin de déterminer si ce contretemps n’est qu’un simple report ou le signe de nouvelles difficultés dans les relations entre les deux pays.