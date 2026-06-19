— Mondial 2026 : soirée de chaos pour le Qatar, le Canada frappe fort, le Mexique et la Suisse avancent

Le Mexique a battu la Corée du Sud 1-0 lors de la deuxième journée du groupe A. Ce succès permet au pays hôte d’enchaîner une deuxième victoire en deux matches. Avec six points, le Mexique est qualifié pour la suite de la compétition avant même son dernier match de groupe. Après son premier succès face à l’Afrique du Sud, l’équipe mexicaine a confirmé contre la Corée du Sud avec un résultat court mais décisif. La Corée du Sud reste à trois points après deux rencontres. Elle avait gagné son premier match contre la Tchéquie, avant de s’incliner contre le Mexique. Son dernier match de groupe sera donc déterminant pour la qualification.

La Suisse corrige la Bosnie-Herzégovine

Dans le groupe B, la Suisse a largement battu la Bosnie-Herzégovine 4-1. Après son match nul 1-1 contre le Qatar lors de la première journée, la sélection suisse avait besoin d’une victoire pour se replacer. Elle compte désormais quatre points après deux matches. Ce succès lui permet de rejoindre le Canada en tête du groupe B avant la dernière journée. La Bosnie-Herzégovine reste avec un seul point. Elle avait obtenu un nul contre le Canada lors de son premier match, mais cette défaite 4-1 contre la Suisse complique fortement sa situation. Sa différence de buts est désormais défavorable. La dernière journée du groupe B opposera la Suisse au Canada, tandis que la Bosnie-Herzégovine affrontera le Qatar.

Le Canada écrase le Qatar 6-0

Le Canada a battu le Qatar 6-0 à Vancouver. Il s’agit de la première victoire du Canada dans l’histoire de la Coupe du monde masculine. Le score était déjà lourd avant la pause, puis le Canada a continué à creuser l’écart en seconde période. Jonathan David a inscrit un triplé. Cyle Larin et Nathan Saliba ont également marqué. Le Qatar a aussi concédé un but contre son camp. Avec ce succès, le Canada passe à quatre points après deux matches. Il possède la meilleure différence de buts du groupe B après cette victoire 6-0. Le Qatar reste à un point après deux rencontres. Après son nul contre la Suisse, cette lourde défaite contre le Canada le place dans une situation très difficile avant son dernier match contre la Bosnie-Herzégovine.

Ismaël Koné gravement blessé

La rencontre Canada-Qatar a été marquée par la grave blessure d’Ismaël Koné. Le milieu canadien a été touché à la jambe après un tacle d’Assim Madibo. L’action s’est produite alors que le Canada menait déjà largement. Koné est resté au sol, entouré par les soigneurs et plusieurs joueurs. Il a ensuite été évacué sur civière, la jambe immobilisée. Le diagnostic communiqué fait état d’une double fracture tibia-péroné. Le joueur doit être opéré. Son absence est estimée entre quatre et cinq mois.

Assim Madibo expulsé après l’intervention vidéo

Assim Madibo a d’abord été sanctionné d’un carton jaune après son intervention sur Ismaël Koné. Après vérification vidéo, la décision a été modifiée. Le joueur qatari a finalement reçu un carton rouge. Le Qatar a terminé la rencontre en infériorité numérique. La tension a augmenté après cette action, dans un match déjà déséquilibré au score.

Une échauffourée après le coup de sifflet final

Après le coup de sifflet final, une échauffourée a éclaté entre joueurs canadiens et qataris. Plusieurs membres des staffs sont entrés sur la pelouse pour séparer les joueurs. La scène s’est déroulée après une rencontre marquée par le score de 6-0, l’expulsion d’Assim Madibo et la blessure grave d’Ismaël Koné. Le match s’est donc terminé dans une atmosphère tendue, malgré la victoire historique du Canada.

Le classement se précise dans le groupe B

Après deux journées, le Canada et la Suisse comptent quatre points chacun. Le Canada est devant grâce à sa différence de buts après le 6-0 contre le Qatar. La Suisse suit avec quatre points également. La Bosnie-Herzégovine et le Qatar comptent chacun un point. Lors de la dernière journée, Canada-Suisse décidera de la première place du groupe. Qatar-Bosnie-Herzégovine sera un match de la dernière chance pour les deux équipes.