Mondial – La main de Pavel Sulc sauve l’Afrique du Sud et plombe la Tchéquie

La Tchéquie pensait tenir sa première victoire dans cette Coupe du monde. Elle a finalement dû se contenter d’un match nul face à l’Afrique du Sud, ce jeudi à Atlanta, dans le groupe A. Les Tchèques ont été repris en fin de rencontre sur un penalty provoqué par une main de Pavel Sulc et transformé par Teboho Mokoena à la 83e minute. Score final : 1-1.

Sadilek avait lancé les Tchèques

La Tchéquie avait pourtant rapidement pris les commandes. Dès la 6e minute, Michal Sadilek a ouvert le score et placé son équipe dans une position idéale. Longtemps devant, les Tchèques ont cru pouvoir gérer leur avantage et se relancer après leur défaite lors de la première journée. Mais l’erreur de Sulc a tout changé dans le dernier quart d’heure.

Mokoena transforme, l’Afrique du Sud revient

À la 83e minute, l’Afrique du Sud a obtenu un penalty après une main de Pavel Sulc dans la surface. Teboho Mokoena s’est chargé de le transformer pour remettre les deux équipes à égalité. Ce but a permis aux Sud-Africains d’éviter une deuxième défaite, mais pas de prendre une vraie option dans la course à la qualification.

Un nul qui n’arrange personne

Avec ce 1-1, la Tchéquie et l’Afrique du Sud restent sans victoire dans le groupe A. Les deux sélections avaient déjà perdu leur premier match et restent sous pression avant la dernière journée. Pour espérer atteindre les seizièmes de finale, la Tchéquie devra battre le Mexique. L’Afrique du Sud, elle, devra s’imposer contre la Corée du Sud.

Le Mexique et la Corée du Sud doivent s’affronter ce jeudi à 3 heures. Le résultat de ce match pèsera directement sur les chances de qualification des Tchèques et des Sud-Africains.