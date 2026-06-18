Le Kremlin a estimé jeudi que les dirigeants européens avaient probablement exercé une influence négative sur Donald Trump lors du sommet du G7 cette semaine. Un haut conseiller du président russe Vladimir Poutine a toutefois souligné que l’ancien président américain restait un dirigeant déterminé, attaché à ses propres convictions politiques.

Ces déclarations interviennent après une rencontre qualifiée de « très positive » entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky en marge du sommet. À l’issue de cet entretien, Trump a affirmé que la Russie devrait parvenir à la paix avec l’Ukraine, des propos qui ont suscité un certain optimisme parmi les dirigeants du G7 quant aux perspectives d’un accord mettant fin au conflit.

Le conseiller du Kremlin chargé des affaires étrangères, Yuri Ouchakov, a déclaré que Trump avait probablement reçu des informations erronées sur la situation en Ukraine lors de ses échanges avec les dirigeants européens. Selon lui, Moscou attend toujours la visite des envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner, même si aucune date n’a encore été arrêtée.

« On peut supposer que Trump a été imprégné d’idées néfastes. Nous comprenons que les Européens exercent ici une influence préjudiciable », a affirmé Ouchakov à la télévision d’État russe. Il a néanmoins ajouté que Trump demeurait « un homme politique déterminé et fidèle à ses convictions ».

Le responsable russe a également appelé à attendre les développements futurs des discussions diplomatiques. Selon lui, certaines déclarations de Trump ont été rendues publiques tandis que d’autres positions n’ont pas encore été dévoilées.

Par ailleurs, Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens ont soutenu auprès de Trump que les récentes incursions de drones ukrainiens en profondeur sur le territoire russe avaient contribué à améliorer la position militaire de Kiev. Une analyse rejetée par Yuri Ouchakov, qui a qualifié cette affirmation de « catégoriquement fausse », illustrant une nouvelle fois le fossé entre les positions russes et occidentales sur l’évolution du conflit.