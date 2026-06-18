— Neymar forfait contre Haïti : le Brésil part à Philadelphie sans sa star

Neymar ne disputera pas le match du Brésil contre Haïti, prévu à Philadelphie dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. L’attaquant brésilien ne fera pas le déplacement avec le reste de la sélection et restera dans le New Jersey pour poursuivre sa récupération. Le forfait concerne le deuxième match du Brésil dans le groupe C. La Seleção reste sur un nul contre le Maroc lors de son entrée dans la compétition, tandis qu’Haïti a commencé son tournoi par une défaite face à l’Écosse.

Une blessure au mollet toujours pas réglée

Neymar est toujours en phase de reprise après une blessure au mollet droit. Le joueur de 34 ans avait récemment repris une partie de l’entraînement collectif, mais sa préparation reste encadrée et progressive. Le staff brésilien ne souhaite pas prendre de risque avec son état physique. Malgré des signes positifs à l’entraînement, Neymar n’est pas jugé suffisamment prêt pour être aligné face à Haïti.

Récupération maintenue dans le New Jersey

Au lieu de rejoindre Philadelphie avec le groupe, Neymar restera dans le New Jersey. Il doit continuer son travail de récupération avec les infrastructures mises à disposition du Brésil, notamment à l’hôtel The Ridge et au centre d’entraînement de Columbia Park. Cette décision confirme que le Brésil privilégie une reprise maîtrisée plutôt qu’un retour précipité. Neymar n’a pas encore disputé la moindre minute dans cette Coupe du monde.

Un retour encore incertain

À ce stade, aucune date de retour en match n’est confirmée pour Neymar. Sa présence pour la suite de la phase de groupes dépendra de l’évolution de sa blessure et de sa capacité à reprendre complètement avec le groupe. Le Brésil affrontera donc Haïti sans Neymar, avec l’obligation de répondre sur le terrain après un début de Coupe du monde déjà marqué par les doutes physiques autour de sa star.