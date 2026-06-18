« Si l’Ukraine brûle, Moscou brûlera aussi » : Zelensky hausse le ton après de nouvelles frappes russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi que les récentes attaques massives de drones visant la Russie constituaient une réponse directe aux frappes russes menées contre l’Ukraine plus tôt dans la semaine. Il a averti que si les attaques contre son pays se poursuivaient, la capitale russe pourrait elle aussi subir les conséquences de cette escalade.

Dans un message vocal adressé à des journalistes via WhatsApp, le chef de l’État ukrainien a affirmé que son pays n’avait jamais souhaité la guerre. « Nous ne voulons pas cette guerre, nous ne l’avons jamais voulue, et tout le monde le sait, nos partenaires le savent aussi », a-t-il déclaré. Il a ensuite lancé un avertissement à Moscou : « Mais si l’Ukraine brûle, Moscou brûlera aussi. »

Dans la nuit précédant cette déclaration, des dizaines de drones ont ciblé la région de Moscou. Selon les informations rapportées, une raffinerie de pétrole de la capitale russe a été touchée pour la deuxième fois en l’espace d’une semaine, illustrant l’intensification des attaques de longue portée dans le conflit.

Les propos de Zelensky interviennent quelques jours après une attaque russe de grande ampleur menée à l’aide de drones et de missiles. Cette frappe a fait au moins dix morts en Ukraine et a endommagé la Laure des Grottes de Kiev, un monastère historique vieux d’environ mille ans et considéré comme l’un des principaux symboles religieux et culturels du pays.

Le président ukrainien devait également participer jeudi à une réunion des alliés militaires de l’Ukraine à Bruxelles. À cette occasion, les discussions devaient notamment porter sur la fourniture de systèmes de défense aérienne dans le cadre d’un programme de l’OTAN.

Zelensky a également indiqué que la création d’un système de défense contre les missiles balistiques, développé conjointement par l’Ukraine et ses partenaires occidentaux, figurait parmi les principaux sujets à l’ordre du jour. Kiev continue de réclamer un renforcement de ses capacités de défense afin de faire face aux attaques aériennes russes qui frappent régulièrement le territoire ukrainien.