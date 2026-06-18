— Mondial: déjà des matches couperets pour la Tchéquie, l’Afrique du Sud, le Canada et le Qatar

La Coupe du monde entre ce jeudi dans le dur pour certaines équipes. La première journée de groupes est désormais quasiment refermée, et les premiers matches de la deuxième journée placent déjà plusieurs sélections devant une l’obligation de prendre des points. Les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes iront en seizièmes de finale, ce qui laisse une porte ouverte aux équipes battues, à condition de redresser la barre lors du deuxième match.

Le programme du jour

À 18h, la Tchéquie affronte l’Afrique du Sud dans le groupe A. Le match est diffusé sur M6 et beIN Sports 1. À 21h, place à Suisse – Bosnie-Herzégovine, dans le groupe B, également sur M6 et beIN Sports 1. Dans la nuit, Canada – Qatar est programmé à 00h sur beIN Sports 1, avant Mexique – Corée du Sud à 03h, aussi sur beIN Sports 1.

Tchéquie – Afrique du Sud : le match à ne pas perdre

Le premier rendez-vous de la soirée est déjà un duel de survie. Dans le groupe A, le Mexique et la Corée du Sud ont gagné leur premier match, pendant que la Tchéquie et l’Afrique du Sud ont démarré par une défaite. Les Tchèques restent sur un revers 2-1 contre la Corée du Sud ; les Sud-Africains ont perdu 2-0 face au Mexique. Une victoire remettrait l’une des deux équipes dans la course avant la dernière journée. Une nouvelle défaite rendrait les choses plus compliquées…

Suisse – Bosnie : personne n’a pris l’avantage

Le groupe B est plus serré encore. Après une première journée terminée sur deux scores identiques, tout le monde compte un point : Canada-Bosnie-Herzégovine s’est conclu à 1-1, comme Qatar-Suisse. La Suisse et la Bosnie-Herzégovine peuvent donc prendre seules la tête du groupe à 21h. Le vainqueur ferait un vrai pas vers la qualification.

Canada – Qatar : quatre points ou pression maximale

À minuit, le Canada joue déjà un match très important devant son public. Avec un point pris contre la Bosnie, le pays hôte peut monter à quatre points et aborder la dernière journée en position favorable. Le Qatar est dans la même situation après son nul contre la Suisse. Le perdant resterait bloqué à un point et devrait probablement gagner son dernier match pour éviter de dépendre du classement des meilleurs troisièmes.

Mexique – Corée du Sud : la première place en jeu

Le choc de la nuit oppose les deux équipes qui ont réussi leur entrée dans le groupe A. Le Mexique a battu l’Afrique du Sud 2-0, la Corée du Sud a dominé la Tchéquie 2-1. À 03h, le vainqueur grimpera à six points et prendra une très sérieuse option sur la qualification, avec la première place du groupe en ligne de mire. Un match nul laisserait les deux sélections à quatre points, toujours en position forte avant la dernière journée.