SOCIÉTÉ Environnement

La Bretagne accélère la conversion de ses TER au biocarburant à base de colza

18 juin 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités

Le B100 sera d’abord testé sur la ligne estivale Auray-Quiberon avant d’atteindre Rennes en 2027.

La Bretagne accélère la conversion de ses TER au biocarburant à base de colza
La Bretagne accélère la conversion de ses TER au biocarburant à base de colza

La région Bretagne franchit une étape dans la décarbonation de ses trains. Le célèbre Tire-bouchon, cette liaison saisonnière qui relie Auray à Quiberon durant l’été, sera la première ligne bretonne à rouler au B100, un biocarburant produit à partir de colza. Ce petit train touristique servira de banc d’essai pour une transformation progressive de l’ensemble du parc ferroviaire régional.

Un déploiement progressif jusqu’en 2027

Le calendrier prévoit une montée en puissance graduelle. Après le Tire-bouchon, d’autres lignes secondaires seront équipées avant que la gare de Rennes, principal nœud ferroviaire breton, ne bascule à son tour au biocarburant en 2027. Cette transition concerne uniquement les TER thermiques, qui roulent encore au diesel faute d’électrification complète du réseau.

Le B100 présente l’avantage de réduire significativement les émissions de CO2 tout en s’adaptant aux moteurs existants sans modifications majeures. La Bretagne rejoint ainsi d’autres régions françaises qui testent ou déploient ce carburant alternatif sur leurs lignes non électrifiées. Le passage au biocarburant apparaît comme une solution de transition en attendant l’électrification totale du réseau ferré régional.

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