La SNCF supprime 71 trains Intercités à cause de la canicule

La SNCF a décidé de supprimer 71 trains Intercités jusqu’à lundi en raison de l’épisode caniculaire qui frappe actuellement la France. La compagnie ferroviaire redoute des pannes de climatisation dans ses rames face aux températures qui devraient atteindre 40 °C dans certaines régions. Cette mesure préventive vise à éviter que des voyageurs ne se retrouvent bloqués dans des trains surchauffés ou immobilisés en pleine voie.

Plusieurs axes majeurs concernés

Plusieurs axes sont particulièrement touchés par ces annulations. Les lignes Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand et Bordeaux-Marseille verront une partie de leurs dessertes suspendues. Les passagers sont invités à reporter leur voyage ou à se reporter sur d’autres modes de transport. La SNCF prévoit de rétablir progressivement le trafic dès que les conditions météorologiques le permettront.

Cette décision intervient alors que Météo-France maintient plusieurs départements en vigilance orange pour canicule. Les autorités recommandent aux populations de limiter leurs déplacements aux heures les plus chaudes. Le secteur ferroviaire reste particulièrement vulnérable aux épisodes de fortes chaleurs, qui peuvent provoquer des dilatations de rails ou des défaillances techniques sur le matériel roulant.