Mondial – L’Angleterre frappe fort d’entrée et renverse la Croatie dans un choc spectaculaire

L’Angleterre a réussi son entrée dans la Coupe du monde 2026. Opposés à la Croatie mercredi soir, les Three Lions se sont imposés 4-2 au terme d’un match rythmé, longtemps ouvert, où les deux équipes se sont répondu coup pour coup. Harry Kane a inscrit un doublé. Le capitaine anglais rejoint ainsi Gary Lineker au rang de meilleur buteur anglais dans un Mondial.

Kane ouvre le bal sur penalty

Le match a basculé une première fois après un penalty sifflé pour un dégagement en retard de Luka Modric sur Noni Madueke. Harry Kane s’est présenté face à Dominik Livakovic. Le gardien croate est parti du bon côté, mais l’arbitre Clément Turpin a fait retirer le penalty, estimant que Livakovic avait quitté sa ligne trop tôt. Kane n’a pas laissé passer sa deuxième chance. L’attaquant du Bayern Munich a transformé sa tentative à la 12e minute et placé l’Angleterre devant.

La Croatie répond, l’Angleterre accélère

Après l’ouverture du score, la rencontre s’est emballée. La Croatie a répondu avec des séquences collectives propres, fidèles à son jeu de possession et de combinaisons. Les Anglais ont, eux, alterné les attaques rapides, les percées en transition et les appels dans l’axe. Noni Madueke, préféré à Bukayo Saka, a souvent apporté du danger par ses courses et ses prises de balle. Au milieu, le duo Elliot Anderson-Declan Rice a donné de l’équilibre à l’Angleterre : Anderson dans l’activité, Rice dans l’orientation.

Kane double la mise sur corner

Harry Kane a inscrit son deuxième but sur une action d’école à la 42e minute. Sur corner, l’avant-centre anglais a trouvé l’ouverture et permis aux siens de reprendre l’avantage. Ce doublé place Kane au niveau des grands buteurs du début de tournoi. Il s’inscrit dans le même tempo que les autres stars offensives attendues du Mondial, comme Haaland, Mbappé ou Messi.

Bellingham remet l’Angleterre devant

Jude Bellingham a ensuite frappé dès le retour des vestiaires. À la 47e minute, le joueur du Real Madrid a profité d’une longue ouverture d’Elliot Anderson pour inscrire le troisième but anglais. Jusque-là discret dans le jeu, Bellingham a surgi au bon moment pour redonner l’avantage à l’Angleterre dans une rencontre devenue totalement ouverte.

Livakovic retarde l’échéance

La Croatie a continué à pousser et a plusieurs fois menacé l’Angleterre. Mais Dominik Livakovic a aussi maintenu son équipe en vie grâce à une série de parades, notamment autour de la 56e et de la 57e minute. Sans les arrêts du gardien croate, l’écart aurait pu être plus large bien avant la fin du match.

Rashford scelle la victoire

Les Croates ont encore tenté de revenir dans les vingt dernières minutes, avec des occasions aux 76e et 83e minutes. Mais Marcus Rashford a mis fin au suspense à la 85e minute en inscrivant le quatrième but anglais. L’Angleterre s’est alors définitivement mise à l’abri.

Les Three Lions envoient un message

Avec cette victoire 4-2 face à une Croatie habituée aux grands rendez-vous, l’Angleterre réussit une entrée solide et spectaculaire dans le tournoi. Les Three Lions lancent leur Coupe du monde avec des certitudes offensives, un Kane déjà décisif, un Bellingham buteur et une capacité claire à faire mal dans les moments forts. Le message est passé : l’Angleterre est bien là, au niveau des favoris.