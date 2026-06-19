Emmanuel Macron va nommer de nouveaux chefs d’état-major pour l’armée de Terre et la Marine

Le président de la République, Emmanuel Macron, doit nommer dans les prochains jours le général Jacques Langlade de Montgros à la tête de l’armée de Terre et le vice-amiral d’escadre Christophe Cluzel à la tête de la Marine nationale. L’annonce a été faite jeudi par le ministère des Armées.

Actuel directeur du renseignement militaire depuis 2022, le général Jacques Langlade de Montgros succédera cet été au général Pierre Schill. Officier issu de Saint-Cyr, il a notamment commandé le 1er régiment de hussards parachutistes puis la 11e brigade parachutiste. Au cours de sa carrière, il a été engagé sur plusieurs théâtres d’opérations, notamment en Afghanistan, en Bosnie, au Tchad et en République centrafricaine.

Deux nominations stratégiques pour les armées

Le vice-amiral d’escadre Christophe Cluzel remplacera quant à lui l’amiral Nicolas Vaujour à la tête de la Marine nationale. Ancien commandant de la frégate Forbin et du groupe aéronaval articulé autour du porte-avions Charles-de-Gaulle, il dirige actuellement la force d’action navale, qui regroupe l’essentiel des bâtiments de surface de la flotte française.

Ces nominations interviendront sur proposition de la ministre des Armées, Catherine Vautrin, et doivent être officialisées lors d’un prochain Conseil des ministres. Les chefs d’état-major des différentes armées sont chargés de préparer, entraîner et équiper leurs forces tout en conseillant les autorités militaires et politiques sur les questions opérationnelles et stratégiques.