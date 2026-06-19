Cuba approuve plus de 175 réformes historiques et ouvre la voie à une économie plus proche du marché

Les députés cubains ont approuvé à l’unanimité un vaste programme de réformes économiques qui pourrait marquer le changement le plus important du modèle socialiste de l’île depuis la révolution de 1959. Cette décision intervient alors que Cuba fait face à une grave crise économique et à une pression persistante des États-Unis.

L’Assemblée nationale a validé plus de 175 mesures destinées à moderniser l’économie du pays. Les réformes visent notamment à accroître le rôle du secteur privé, à attirer davantage d’investissements et à stimuler la croissance dans un contexte marqué par des pénuries chroniques, une inflation élevée et une faible productivité.

Parmi les changements les plus significatifs figure l’ouverture du secteur financier à des acteurs privés. Les nouvelles dispositions permettraient l’entrée de banques privées et d’investissements privés dans un domaine qui était jusqu’à présent largement contrôlé par l’État. Cette évolution représente un tournant majeur pour le système économique cubain.

Les réformes prévoient également un assouplissement des règles encadrant les entreprises privées. Les sociétés pourront désormais employer plus de 100 salariés, alors que des limitations strictes existaient auparavant. Les entrepreneurs seront aussi autorisés à posséder plusieurs entreprises, une mesure qui pourrait favoriser l’émergence d’un secteur privé plus dynamique.

Les autorités cubaines présentent ces changements comme une adaptation nécessaire aux difficultés économiques actuelles. Le gouvernement affirme vouloir préserver les principes fondamentaux du socialisme tout en introduisant davantage de flexibilité afin d’améliorer la production, l’emploi et l’investissement.

Ces mesures interviennent alors que Cuba traverse l’une des périodes économiques les plus difficiles de son histoire récente. L’île est confrontée à des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments, tandis que l’émigration atteint des niveaux records et que les recettes provenant du tourisme peinent à retrouver leur niveau d’avant la pandémie.

Pour de nombreux observateurs, l’adoption de ces réformes constitue un tournant historique. Si elles sont pleinement mises en œuvre, elles pourraient transformer en profondeur l’économie cubaine en accordant un rôle beaucoup plus important aux mécanismes de marché, tout en maintenant le contrôle politique exercé par le régime sur les principaux secteurs stratégiques du pays.