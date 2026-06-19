La Chine accélère l’essor du yuan en Afrique grâce à la suppression des droits de douane

La décision de la Chine de supprimer l’ensemble des droits de douane sur les importations provenant de 53 pays africains pourrait renforcer considérablement l’utilisation du yuan sur le continent. Cette mesure, entrée en vigueur le 1er mai, s’inscrit dans la stratégie de Pékin visant à accroître son influence économique tout en favorisant l’internationalisation de sa monnaie.

Les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique connaissent une croissance soutenue depuis plusieurs années, faisant de Pékin l’un des principaux partenaires économiques du continent. Avec la suppression des barrières tarifaires, les analystes s’attendent à une nouvelle augmentation des flux commerciaux entre les deux parties.

Cette progression du commerce pourrait entraîner une utilisation plus fréquente du yuan dans les transactions internationales. Les entreprises africaines exportant vers la Chine pourraient être davantage incitées à facturer leurs produits en monnaie chinoise, réduisant ainsi leur dépendance au dollar américain dans les échanges bilatéraux.

La politique menée par Pékin s’inscrit dans une ambition plus large : faire du yuan une monnaie de référence dans le commerce mondial. Les autorités chinoises multiplient depuis plusieurs années les initiatives destinées à encourager son usage dans les paiements internationaux, les investissements et les financements transfrontaliers.

L’évolution est également soutenue par certaines opérations de conversion de dettes publiques africaines. Plusieurs gouvernements du continent ont commencé à restructurer ou refinancer une partie de leurs engagements financiers en yuan, ce qui contribue à accroître la présence de la devise chinoise dans leurs systèmes financiers.

Pour les pays africains, cette tendance pourrait offrir davantage de flexibilité dans leurs relations commerciales avec la Chine, tout en réduisant certains coûts liés aux conversions monétaires. Toutefois, elle pourrait également renforcer leur exposition à l’économie chinoise et accroître l’influence financière de Pékin sur le continent.

Alors que la Chine poursuit son offensive économique en Afrique, la combinaison d’un commerce en hausse, d’avantages tarifaires et d’une présence financière grandissante pourrait faire du yuan un acteur de plus en plus important dans les échanges africains au cours des prochaines années.