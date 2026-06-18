Flavio Bolsonaro promet une guerre totale contre le crime pour séduire les électeurs avant la présidentielle

Le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro a dévoilé jeudi un ambitieux programme de sécurité publique destiné à renforcer sa campagne présidentielle et à réduire son retard sur le président sortant Luiz Inacio Lula da Silva avant l’élection prévue en octobre. Le candidat mise sur un discours particulièrement ferme contre la criminalité pour élargir son soutien au-delà de sa base électorale traditionnelle.

Présenté à São Paulo, le plan comprend douze mesures prioritaires visant à renforcer la lutte contre les organisations criminelles qui opèrent à travers le pays. Parmi les propositions les plus marquantes figure la volonté de considérer les principales factions criminelles brésiliennes comme des organisations terroristes.

Cette approche s’inscrit dans une ligne sécuritaire très dure, héritée en partie de son père, l’ancien président Jair Bolsonaro. Selon Flavio Bolsonaro, les autorités doivent adopter une stratégie plus offensive face aux groupes criminels qui continuent d’exercer une forte influence dans plusieurs régions du Brésil.

« Ils seront traqués avec force et intelligence », a déclaré le sénateur lors de la présentation de son programme. Il a également affirmé que « tout criminel armé portant un fusil sera abattu par nos forces de sécurité », illustrant la fermeté du ton adopté durant son intervention.

La proposition de classer certaines factions criminelles comme organisations terroristes a déjà trouvé un écho favorable auprès de certains responsables à Washington lors de récents échanges. Une telle mesure pourrait permettre aux autorités de disposer de nouveaux outils juridiques pour lutter contre ces groupes.

Flavio Bolsonaro est le fils de l’ancien président Jair Bolsonaro, arrivé au pouvoir en 2019 avec un programme centré notamment sur la sécurité. Durant son mandat, le taux d’homicides au Brésil a poursuivi sa baisse, même si cette tendance avait commencé avant son accession à la présidence.

À quelques mois du scrutin, la sécurité demeure l’un des sujets les plus sensibles pour les électeurs brésiliens. En mettant ce thème au cœur de sa campagne, Flavio Bolsonaro espère convaincre les électeurs indépendants et renforcer ses chances face à Lula dans une course présidentielle qui s’annonce très disputée.