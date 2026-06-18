Le rapport final canadien sur la catastrophe du Titan établit une succession de défaillances techniques, organisationnelles et réglementaires ayant conduit à l’implosion du submersible d’OceanGate le 18 juin 2023, lors d’une plongée vers l’épave du Titanic, à 372 milles marins au sud-sud-est du cap Race, à Terre-Neuve-et-Labrador. Le rapport a été officiellement publié le 17 juin 2026.

Le Titan transportait cinq personnes. Il était soutenu par le navire canadien Polar Prince, qui servait à remorquer le submersible, à l’acheminer vers les zones de plongée et à héberger les opérations d’OceanGate. Environ 1h45 après le début de la descente, l’équipe de surface a perdu tout contact. Le 22 juin, les débris du Titan ont été retrouvés sur le fond marin près du Titanic. Il n’y a eu aucun survivant.

Une coque expérimentale, jamais validée comme elle aurait dû l’être

Le cœur du problème se trouve dans la coque épaisse du Titan. Elle était constituée d’un cylindre en fibres de carbone, fermé à chaque extrémité par des dômes en titane. Cette conception était inhabituelle pour un submersible habité destiné à la plongée profonde : les engins de ce type sont généralement construits en acier ou en titane, avec une coque sphérique, forme plus adaptée pour répartir uniformément la pression.

Les propriétés réelles du cylindre en fibres de carbone n’ont jamais été validées pour confirmer qu’elles correspondaient aux valeurs théoriques utilisées lors de la conception. La construction et les essais du Titan n’ont pas suivi les pratiques normales d’ingénierie. OceanGate ne savait donc pas combien de temps la coque pourrait rester structurellement intacte après des plongées répétées à la profondeur du Titanic.

Des essais insuffisants pour un risque extrême

Les calculs initiaux d’OceanGate indiquaient que la coque pouvait atteindre 6000 mètres avec le facteur de sécurité exigé. Mais ces calculs reposaient sur l’hypothèse d’un cylindre sans défaut, possédant toutes les propriétés prévues par le fabricant de fibres de carbone. Dans la pratique, la fabrication a produit de l’ondulation et de la porosité dans les plis de carbone, deux défauts susceptibles de réduire la résistance de la structure.

La pratique normale aurait consisté à soumettre des modèles à pleine échelle à des centaines, voire des milliers de cycles de pression représentatifs. Cela n’a pas été fait. OceanGate a réalisé quatre essais de la coque à pleine échelle à des profondeurs simulées allant de 3875 à 4250 mètres, mais sans programme complet permettant de comprendre à quel moment la coque finirait par se dégrader sous l’effet d’utilisations répétées.

Des alertes connues, mais pas transformées en contrôle

Dès juillet 2021, un représentant du ministère canadien des Pêches et des Océans ayant participé à une mission OceanGate a signalé trois éléments : le Titan n’était approuvé ni certifié par aucun organisme de réglementation, il était construit avec un matériau peu courant pour un submersible transportant des personnes, et OceanGate n’avait pas d’assurance. Ces observations ont été rapportées au ministère. En 2022, lorsque plusieurs ministères ont été consultés sur une nouvelle demande d’OceanGate, aucune réserve n’a été émise par ce ministère.

Le dossier montre aussi qu’en 2021, une note d’information du Centre des opérations de la sûreté maritime d’Halifax indiquait que les activités d’OceanGate concernaient un submersible transportant des passagers dans le cadre de tourisme d’aventure, avec des opérations dans les eaux canadiennes ou près de la zone économique exclusive canadienne. Cette note contenait toutefois des erreurs, notamment l’affirmation que le Titan battait pavillon américain, alors qu’il n’avait en réalité aucun pavillon.

Le Canada savait des choses, mais personne n’a assemblé le puzzle

Plusieurs ministères et organismes canadiens ont eu des échanges avec OceanGate entre 2019 et la catastrophe : Transports Canada, Parcs Canada, Pêches et Océans Canada, les Centres des opérations de la sûreté maritime, Environnement et Changement climatique Canada, Ressources naturelles Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, le ministère de la Défense nationale et la Gendarmerie royale du Canada. Certains détenaient des informations utiles pour évaluer les risques, mais le partage avec Transports Canada est resté limité.

L’Agence des services frontaliers avait autorisé l’importation temporaire du Titan et de son système de mise à l’eau en 2021 et 2022. En 2023, le permis a été modifié pour permettre une expédition scientifique, ce qui autorisait l’utilisation du Titan et de son système dans les eaux canadiennes. Pendant ce temps, Transports Canada n’a pas reçu l’ensemble des informations nécessaires pour évaluer correctement le niveau de surveillance à appliquer.

Aucune surveillance effective

Le Titan n’avait aucun pavillon, aucun port d’immatriculation, aucun numéro officiel et aucune société de classification. Transports Canada savait que le Titan était exploité à partir de St. John’s et qu’il était appuyé par des navires canadiens, mais ignorait que le submersible n’était immatriculé auprès d’aucun État du pavillon. Résultat : le Titan n’a reçu aucune surveillance de Transports Canada.

Cette absence de contrôle n’était pas un simple détail administratif. Le rapport établit que, dans l’approche canadienne de surveillance réglementaire, un navire non certifié ou non immatriculé peut passer entre les mailles du filet, surtout lorsque la surveillance repose sur des inspections fondées sur les risques, des signalements ou des observations ponctuelles. Pour le Titan, cette absence de vérification indépendante a accru les risques pour toutes les personnes impliquées dans les opérations.

Le dernier plongeon

Le 18 juin 2023, le Titan a commencé sa descente à 9h14. Les cinq personnes étaient enfermées dans la cabine depuis 8h24, après la fermeture et le boulonnage du dôme avant. Pendant la descente, l’équipage et l’équipe de surface ont échangé des messages texte via le système acoustique principal de communication et de suivi.

La plongée suivait le schéma habituel jusqu’au moment où l’équipage a indiqué avoir largué deux lests à environ 3350 mètres, alors que le Titan se trouvait encore à environ 500 mètres du fond marin. Cette manœuvre était plus précoce que d’habitude et suggère que l’équipage tentait de ralentir la descente. La défaillance structurelle de la coque s’est produite 5,397 secondes après l’apparition du message concernant ce largage sur l’ordinateur de l’équipe de surface.

À sa dernière profondeur connue, 3355 mètres, le Titan subissait une pression hydrostatique estimée à 33,587 MPa, soit l’équivalent de 342,49 kg par cm². Les débris et les données techniques recueillies indiquent que le point de rupture le plus probable était le cylindre en fibres de carbone de la coque épaisse.

Des systèmes de surveillance qui n’ont pas sauvé le Titan

OceanGate avait installé deux systèmes pour surveiller l’intégrité de la coque : un système de surveillance des contraintes et un système de surveillance des émissions acoustiques. Le premier devait permettre une analyse après les plongées pour détecter des problèmes potentiels. Mais l’analyse des données par OceanGate était incohérente et n’a pas conduit à retirer la coque du service avant sa défaillance.

Le second système devait fournir un avertissement suffisamment tôt pour permettre au submersible de remonter en cas de défaillance imminente. Mais il n’avait pas été testé pour prouver qu’il fournirait systématiquement un préavis suffisant. Il n’était pas doté d’alarmes sonores, et les pilotes ne savaient pas combien de temps un seuil critique leur laisserait réellement pour remonter et sortir du submersible.

Une rupture progressive, plongée après plongée

Les analyses concluent que la résistance réduite à la compression du cylindre en fibres de carbone, combinée à des défauts possibles liés à la fabrication, à l’exploitation, à l’entreposage et au transport, a probablement entraîné une défaillance progressive. Les dommages se sont accumulés à chaque cycle de plongée jusqu’à l’implosion.

Plusieurs facteurs ont pu fragiliser le cylindre : ondulation des plis, porosité visible, procédés de fabrication ayant pu introduire des défauts, contraintes lors des opérations de mise à l’eau et de récupération, transport routier, entreposage extérieur à St. John’s, collision avec la proue bâbord du Titanic en juillet 2022, et bruit fort entendu lors d’une remontée quelques jours plus tard. L’enquête n’a pas pu quantifier précisément le rôle de chaque facteur, mais chacun présentait un potentiel de dommage.

Une culture interne dominée par l’innovation

OceanGate présentait le Titan comme un projet expérimental et faisait de l’innovation un marqueur central de son identité. L’entreprise utilisait une approche par essais et erreurs, discutait des problèmes opérationnels avant, pendant ou après les plongées, et réglait parfois les difficultés « à la volée ». Les passagers du Titan représentaient aussi une source importante de financement, avec un coût pouvant atteindre 250 000 dollars américains pour une plongée vers le Titanic en 2023.

Le rapport relève une organisation fortement structurée autour de son PDG, présent dans les finances, les ressources humaines, les opérations, la conception et la construction des submersibles. Plusieurs employés ou cadres ayant soulevé des préoccupations de sécurité ou exprimé des désaccords ont quitté l’entreprise ou ont été congédiés. En 2023, le poste de directeur de l’ingénierie était vacant pendant la saison d’exploitation.

Une gestion catastrophique

La gestion des risques d’OceanGate a été compromise par la structure de l’entreprise, les dynamiques de pouvoir et des facteurs sociaux et psychologiques. La pensée de groupe a réduit la prise en compte des points de vue divergents et des données contradictoires. Le biais de confirmation a conduit à privilégier les informations confirmant les hypothèses internes sur la solidité de la coque et l’adéquation des essais.

L’un des garde-fous majeurs contre ce type de dérive aurait été un contrôle externe indépendant. Or les processus d’évaluation des risques d’OceanGate n’ont été soumis ni à une surveillance réglementaire effective dans les pays d’exploitation, ni à une classification par une société spécialisée.

Six nouvelles recommandations

Les recommandations visent à renforcer la surveillance des navires commerciaux non certifiés, des navires non immatriculés ou échappant au contrôle par l’État du port, et à améliorer le partage d’informations entre ministères lorsqu’un navire ou un exploitant mène des activités commerciales à partir d’un port canadien ou dans les eaux canadiennes.

Elles demandent aussi que le Canada pousse l’Organisation maritime internationale à intégrer les directives sur les submersibles à passagers dans des conventions ou codes internationaux, et que tous les submersibles habités immatriculés au Canada, exploités avec un navire de soutien canadien ou opérant dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada respectent ces exigences.

Enfin, le rapport demande une meilleure intégration de la gestion de la sécurité lorsque plusieurs groupes travaillent à bord d’un même navire, notamment par un document de liaison clarifiant les rôles, les procédures, la coordination des opérations et les réponses d’urgence. Dans le cas du Polar Prince et d’OceanGate, un tel document n’avait pas été établi.