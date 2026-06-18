Paris accorde la citoyenneté d’honneur aux civils et journalistes palestiniens

Le Conseil de Paris a adopté jeudi une délibération attribuant la citoyenneté d’honneur de la capitale aux populations civiles et aux journalistes palestiniens. Défendue par la majorité de gauche, cette distinction vise à exprimer la solidarité de la Ville de Paris envers les habitants de Gaza et les professionnels de l’information touchés par le conflit israélo-palestinien.

Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a présenté cette décision comme un engagement en faveur de la paix et de la protection des populations civiles. Devant les élus parisiens, il a rappelé que la reconnaissance de la souffrance des Palestiniens ne remettait pas en cause celle des victimes israéliennes du conflit. L’ambassadrice de Palestine en France, Hala Abou-Hassira, assistait à la séance.

Une décision qui divise le Conseil de Paris

La délibération a toutefois suscité de vifs débats. Les groupes de droite ont voté contre le texte, estimant qu’il mettait exclusivement en avant les victimes palestiniennes sans accorder une place suffisante aux victimes israéliennes des attaques du Hamas du 7 octobre 2023.

Plusieurs élus ont également plaidé pour un hommage plus global à l’ensemble des victimes du conflit. Certains membres de la majorité ont néanmoins soutenu la délibération tout en demandant que la responsabilité du Hamas soit explicitement rappelée dans les discussions.

La citoyenneté d’honneur de la Ville de Paris a déjà été attribuée à plusieurs personnalités et collectivités au cours des dernières années. Les otages du Hamas avaient notamment reçu cette distinction en 2024, tandis que la ville de Kiev et le peuple du Haut-Karabakh avaient également été honorés par la capitale française.