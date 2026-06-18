Affaire Lyhanna : Éric Dupond-Moretti fustige les réactions politiques

Invité de RTL ce jeudi 18 juin, Éric Dupond-Moretti a réagi pour la première fois à l’affaire Lyhanna, cette collégienne de 11 ans retrouvée morte dans le Gers. L’ancien ministre de la Justice a dénoncé ce qu’il considère comme une récupération politique du drame par plusieurs formations de l’opposition, accusées selon lui de privilégier les effets d’annonce aux solutions concrètes.

Il a notamment ciblé le Rassemblement national, La France insoumise, le Parti socialiste et Les Républicains. Éric Dupond-Moretti a jugé irréaliste la proposition de Marine Le Pen visant à recruter 18 000 magistrats, rappelant qu’il faut plusieurs années pour former un juge. Il a également accusé certains responsables politiques de se servir de l’émotion suscitée par l’affaire pour défendre leurs positions.

Une défense de la justice face aux critiques

L’ancien garde des Sceaux a aussi mis en garde contre les attaques répétées visant l’institution judiciaire. Selon lui, remettre systématiquement en cause les magistrats risque d’alimenter la défiance envers la justice. Il a appelé à un débat plus approfondi sur les moyens accordés aux tribunaux et sur le fonctionnement de la chaîne pénale, loin des réactions à chaud.

Éric Dupond-Moretti s’est enfin montré réservé face à certaines propositions avancées ces derniers jours, notamment autour de la castration chimique obligatoire. Il a également défendu Gérald Darmanin contre les appels à la démission, estimant que le garde des Sceaux ne peut pas intervenir dans le traitement individuel des dossiers judiciaires et ne peut être tenu directement responsable d’éventuels dysfonctionnements locaux.