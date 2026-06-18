Affaire Lyhanna : Éric Dupond-Moretti fustige les réactions politiques

Invité de RTL ce jeudi 18 juin, Éric Dupond-Moretti a réagi pour la première fois à l’affaire Lyhanna, cette collégienne de 11 ans retrouvée morte dans le Gers. L’ancien ministre de la Justice a dénoncé ce qu’il considère comme une récupération politique du drame par plusieurs formations de l’opposition, accusées selon lui de privilégier les effets d’annonce aux solutions concrètes.
Il a notamment ciblé le Rassemblement national, La France insoumise, le Parti socialiste et Les Républicains. Éric Dupond-Moretti a jugé irréaliste la proposition de Marine Le Pen visant à recruter 18 000 magistrats, rappelant qu’il faut plusieurs années pour former un juge. Il a également accusé certains responsables politiques de se servir de l’émotion suscitée par l’affaire pour défendre leurs positions.
Une défense de la justice face aux critiques
L’ancien garde des Sceaux a aussi mis en garde contre les attaques répétées visant l’institution judiciaire. Selon lui, remettre systématiquement en cause les magistrats risque d’alimenter la défiance envers la justice. Il a appelé à un débat plus approfondi sur les moyens accordés aux tribunaux et sur le fonctionnement de la chaîne pénale, loin des réactions à chaud.
Éric Dupond-Moretti s’est enfin montré réservé face à certaines propositions avancées ces derniers jours, notamment autour de la castration chimique obligatoire. Il a également défendu Gérald Darmanin contre les appels à la démission, estimant que le garde des Sceaux ne peut pas intervenir dans le traitement individuel des dossiers judiciaires et ne peut être tenu directement responsable d’éventuels dysfonctionnements locaux.
Communauté
Commentaires
Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.
Soyez le premier à commenter cet article.