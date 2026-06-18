L’Allemagne déploie des navires en mer Rouge en vue d’une possible mission de déminage dans le détroit d’Ormuz

L’Allemagne a annoncé jeudi le déploiement de deux navires militaires en mer Rouge dans le cadre de préparatifs en vue d’une éventuelle mission internationale de sécurisation du détroit d’Ormuz, a déclaré le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Cette initiative intervient alors que les tensions maritimes restent élevées dans cette zone stratégique.

Selon le ministre, le chasseur de mines Fulda et le navire de ravitaillement Mosel ont déjà quitté leurs positions et traversent actuellement le canal de Suez en direction de la mer Rouge. Leur déploiement s’inscrit dans une phase préliminaire, sans décision finale prise sur une opération de déminage à Hormuz.

Ce projet s’inscrit dans un contexte de fortes inquiétudes concernant la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz, un point de passage essentiel pour le commerce mondial de l’énergie. Des responsables du secteur maritime et des assurances ont récemment appelé à la mise en place d’une force multinationale spécialisée dans le déminage afin de sécuriser la zone.

La France et le Royaume-Uni plaident également pour la création d’un dispositif international de sécurisation maritime. Les mines et autres dispositifs explosifs potentiels sont considérés comme une menace majeure pour la reprise normale du trafic pétrolier et commercial dans la région.

Boris Pistorius a toutefois précisé qu’aucun calendrier n’avait été fixé pour une éventuelle mission et que toute participation dépendrait de plusieurs facteurs, notamment l’évolution des négociations entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que des autorisations régionales, notamment celles d’Oman et de l’Iran.

Cette annonce intervient quelques heures seulement après la signature d’un accord entre Washington et Téhéran visant à mettre fin à un conflit récent qui avait fortement perturbé les flux énergétiques mondiaux. Malgré cet accord, les puissances occidentales restent prudentes face aux risques sécuritaires persistants dans la région.