Malgré l’accord avec l’Iran, les banques centrales se préparent à relever encore leurs taux

L’apaisement des tensions au Moyen-Orient après l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran ne suffit pas à rassurer les banques centrales. Face à une inflation alimentée par les perturbations énergétiques provoquées par la guerre, plusieurs grandes institutions monétaires signalent qu’elles pourraient poursuivre le relèvement de leurs taux d’intérêt dans les mois à venir.

Selon des responsables et des analystes, la hausse des prix déclenchée par le conflit iranien est devenue trop importante pour être ignorée. Même si les marchés pétroliers montrent des signes de stabilisation après l’accord de paix intérimaire, les effets de la crise sur les prix de l’énergie, du transport et de nombreux biens continuent de se faire sentir dans l’économie mondiale.

La Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque d’Angleterre (BoE) ont récemment laissé entendre que de nouvelles hausses de taux restaient possibles. Leur priorité demeure la lutte contre l’inflation, malgré les risques que des coûts d’emprunt plus élevés font peser sur la croissance économique.

D’autres banques centrales ont déjà engagé ce mouvement. La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon (BoJ) ont pris des mesures de resserrement monétaire afin de contenir les pressions inflationnistes. Les décideurs monétaires estiment que la normalisation des marchés de l’énergie pourrait prendre du temps, même après la réouverture progressive des routes commerciales dans le Golfe.

Les responsables financiers craignent également qu’un relâchement prématuré de leur politique ne compromette leur crédibilité. Après plusieurs années marquées par une inflation élevée, les banques centrales considèrent qu’il est essentiel de démontrer leur détermination à ramener durablement la hausse des prix vers leurs objectifs.

Si l’accord entre Washington et Téhéran a réduit le risque immédiat d’un choc énergétique majeur, les économistes soulignent que ses effets positifs sur l’inflation ne seront pas instantanés. Les ménages et les entreprises pourraient donc continuer à faire face à des conditions de financement plus coûteuses dans les principales économies mondiales.

Dans ce contexte, les marchés s’attendent désormais à une période prolongée de taux d’intérêt élevés, les banques centrales privilégiant la maîtrise de l’inflation à court terme, même au prix d’un ralentissement économique modéré.