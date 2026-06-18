Canicule : les oraux du baccalauréat reportés dans l’académie de Poitiers

L’académie de Poitiers a décidé de reporter les épreuves du grand oral du baccalauréat prévues lundi et mardi après-midi en raison des fortes chaleurs annoncées la semaine prochaine. Près de 4 500 élèves répartis dans 84 établissements sont concernés par cette mesure exceptionnelle. Les candidats ont été informés jeudi par leurs lycées des nouvelles dates retenues.

Selon le rectorat, il s’agit d’une première en France. Jamais jusqu’à présent une épreuve du baccalauréat n’avait été officiellement reportée en raison d’un épisode caniculaire. Les oraux concernés seront organisés une semaine plus tard afin de garantir de meilleures conditions de passage aux élèves et aux examinateurs.

Une décision rendue possible par les nouvelles consignes du ministère

Cette décision intervient après les annonces du ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, qui a autorisé les académies à adapter localement l’organisation des examens en cas de températures excessives. Les recteurs peuvent désormais décaler certaines épreuves de quelques heures ou de plusieurs jours lorsque les conditions d’accueil deviennent trop difficiles.

Les autorités académiques ont estimé que les températures attendues dans plusieurs établissements de la région ne permettaient pas d’assurer le déroulement normal des oraux durant l’après-midi. Pour l’heure, Poitiers demeure la seule académie à avoir activé ce dispositif exceptionnel, mais d’autres reports pourraient être envisagés ailleurs si la vague de chaleur se confirme dans les prochains jours.