Jérôme Fouqueray quitte M6 après 20 ans dans le groupe

Jérôme Fouqueray, directeur général des programmes et activités de M6, annonce son départ du groupe après 20 années passées au sein de l’entreprise.Dans un message publié sur son compte X, le dirigeant exprime sa gratitude après deux décennies qu’il décrit comme « intenses, riches et passionnantes ». Il y remercie les équipes avec lesquelles il a travaillé, à la radio comme à la télévision, ainsi que les talents accompagnés au fil des années.

20 ans au cœur de M6

Jérôme Fouqueray occupait une place importante dans l’organisation du groupe M6. Son parcours l’a notamment conduit à travailler sur les activités programmes, musicales, événementielles, spectacles, humour, magazines et documentaires. Dans son message, il insiste sur la confiance dont il dit avoir bénéficié au sein du groupe, évoquant un accompagnement déterminant « tant sur le plan professionnel qu’humain ».

Un nouveau défi dès la rentrée

Jérôme Fouqueray ne précise pas les raisons de son départ. Il indique toutefois qu’il s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre professionnel. Son prochain projet n’est pas détaillé à ce stade, mais il annonce relever un nouveau défi dès la rentrée prochaine.

Avant de tourner la page, Jérôme Fouqueray adresse un message de soutien à l’équipe M6. Il lui souhaite de « très beaux succès » pour la suite.