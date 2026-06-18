Des drones ukrainiens frappent une raffinerie à Moscou, des explosions secouent la capitale russe

Des explosions puissantes ont secoué une raffinerie de pétrole située à Moscou jeudi, après une attaque de drones ukrainiens, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux et des informations relayées par les autorités locales. L’installation visée se trouve à l’intérieur du périphérique de la capitale russe, à seulement quelques kilomètres du Kremlin.

L’attaque aurait provoqué un incendie et des dégâts importants sur le site industriel. Des témoins ont décrit une déflagration particulièrement violente, au point que le couvercle massif d’un réservoir de stockage aurait été projeté dans les airs, illustrant la puissance de l’explosion.

Selon les informations disponibles, il s’agit de la deuxième frappe visant cette même raffinerie en l’espace de trois jours, ce qui suggère une campagne ukrainienne ciblée contre des infrastructures énergétiques situées en profondeur sur le territoire russe. Kyiv n’a pas immédiatement commenté l’attaque, mais a régulièrement revendiqué des opérations similaires visant des sites stratégiques russes.

Cette frappe intervient dans un contexte où l’Ukraine intensifie ses attaques de drones à longue portée, visant à perturber les capacités logistiques et économiques de la Russie. Les raffineries de pétrole sont devenues des cibles récurrentes, en raison de leur importance dans le financement de l’effort de guerre russe.

Pour Kyiv, ces opérations ont également une dimension symbolique forte, en montrant que la guerre ne se limite plus aux lignes de front en Ukraine, mais peut désormais toucher des zones sensibles au cœur de la Russie.

Moscou, de son côté, minimise régulièrement l’impact de ces attaques et assure que ses systèmes de défense aérienne interceptent la majorité des drones. Les autorités russes n’ont pas détaillé l’ampleur des dégâts ni les éventuelles conséquences sur la production du site touché.