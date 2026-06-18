Washington menace de revoir son engagement militaire en Europe : Hegseth met les alliés de l’OTAN sous pression

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a adressé de vives critiques aux alliés européens de l’OTAN lors d’une réunion des ministres de la Défense de l’Alliance à Bruxelles. Il a également annoncé qu’un réexamen de la présence militaire américaine en Europe était en cours, alimentant les interrogations sur l’avenir de l’engagement des États-Unis sur le continent.

S’exprimant devant ses homologues de l’OTAN, Hegseth a reproché à plusieurs pays européens de ne pas assumer une part suffisante du fardeau de la défense collective. Cette position s’inscrit dans la ligne défendue depuis plusieurs années par l’administration du président Donald Trump, qui exige des alliés qu’ils augmentent davantage leurs dépenses militaires.

Le responsable américain a indiqué que le Pentagone procédait actuellement à une évaluation globale du déploiement des forces américaines en Europe. Cette révision vise à déterminer si les ressources militaires des États-Unis sont utilisées de manière optimale face aux défis stratégiques actuels.

Bien qu’aucune décision concrète n’ait été annoncée concernant un éventuel retrait ou redéploiement de troupes, les déclarations de Hegseth ont suscité l’attention des partenaires européens. Plusieurs pays de l’Alliance dépendent fortement de la présence militaire américaine pour leur sécurité, en particulier depuis le début de la guerre en Ukraine.

Cette annonce intervient alors que l’OTAN cherche à renforcer sa posture de défense face aux menaces perçues en provenance de Russie. Les membres de l’Alliance discutent également d’une augmentation de leurs capacités militaires et de leurs investissements dans la défense afin de répondre aux nouvelles réalités sécuritaires.

Les propos du secrétaire à la Défense illustrent les tensions persistantes entre Washington et certains alliés européens sur la question du partage des responsabilités. Les États-Unis demeurent le principal contributeur militaire de l’OTAN, mais réclament depuis longtemps un engagement financier plus important de la part des autres membres.

Alors que l’Alliance tente d’afficher son unité face aux crises internationales, le réexamen de la présence militaire américaine en Europe pourrait devenir l’un des principaux sujets de débat entre les alliés dans les mois à venir.