La Suède, la Norvège et le Canada s’unissent pour financer de nouvelles livraisons d’armes à l’Ukraine

La Suède, la Norvège et le Canada doivent annoncer un nouveau programme de soutien militaire à l’Ukraine destiné à financer l’acquisition d’armements américains. L’annonce a été faite jeudi à Bruxelles par le ministre suédois de la Défense, alors que les alliés de Kiev cherchent à maintenir leur aide face à la poursuite de la guerre avec la Russie.

Ce nouveau dispositif s’inscrit dans le cadre de la « Liste des besoins prioritaires de l’Ukraine » (PURL), une initiative coordonnée visant à répondre aux demandes les plus urgentes formulées par les forces armées ukrainiennes. Le programme permettra notamment de financer l’achat et la livraison d’équipements militaires produits aux États-Unis.

Le ministre suédois de la Défense, Pal Jonson, a indiqué que les trois pays participeront conjointement à cet effort. Selon le ministère suédois de la Défense, la contribution de Stockholm atteindra environ 108 millions de dollars.

Cette annonce intervient alors que l’Ukraine continue de réclamer davantage d’aide militaire à ses partenaires occidentaux. Kiev estime avoir besoin de ressources supplémentaires pour renforcer sa défense aérienne, son artillerie à longue portée et ses capacités de frappe face aux forces russes.

Depuis le début de l’invasion russe en 2022, la Suède, la Norvège et le Canada figurent parmi les soutiens réguliers de l’Ukraine. Les trois pays ont déjà fourni une aide militaire, financière et humanitaire importante et continuent de participer aux initiatives coordonnées par les alliés occidentaux.

La réunion de Bruxelles intervient également dans le cadre des efforts des membres du groupe de contact pour la défense de l’Ukraine, souvent appelé groupe de Ramstein, qui rassemble plus de cinquante pays engagés dans le soutien à Kiev. Les partenaires cherchent à coordonner leurs contributions afin de répondre plus efficacement aux besoins du terrain.

Alors que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts, cette nouvelle initiative témoigne de la volonté des alliés occidentaux de maintenir leur soutien militaire à l’Ukraine et de garantir l’approvisionnement des forces ukrainiennes en équipements jugés essentiels pour les mois à venir.