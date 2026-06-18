Textile : les Français ont acheté encore plus de neuf en 2025

Malgré l’essor du marché de l’occasion et les discours autour d’une consommation plus responsable, les achats de vêtements neufs continuent de progresser en France. D’après les données publiées par Refashion, l’organisme chargé par l’État du suivi de la filière textile, les consommateurs ont acquis 3,6 milliards d’articles textiles et chaussures en 2025, soit environ 10 millions de produits écoulés chaque jour.

Des volumes toujours plus élevés tirés par les petits prix

Selon Refashion, chaque Français a acheté en moyenne l’an dernier 43 vêtements neufs, contre 42 un an plus tôt. À cela s’ajoutent quatre paires de chaussures et douze articles de linge de maison par personne. Les vêtements représentent à eux seuls plus de huit achats sur dix dans ce total.

L’étude, construite à partir des déclarations obligatoires transmises par près de 11 000 marques présentes sur le marché français, montre que la croissance est particulièrement portée par les plateformes exclusivement numériques et les enseignes à prix réduits. Les ventes progressent aussi dans les grandes surfaces et les commerces situés en périphérie des villes, tandis que les magasins de centre-ville poursuivent leur recul.

La seconde main progresse mais reste largement minoritaire

Le facteur prix continue de peser fortement dans les comportements d’achat. D’après Refashion, près de 70 % des produits vendus appartiennent au segment entrée de gamme, avec un prix moyen de 8,30 euros, soit un niveau proche de celui observé dans l’occasion.

L’organisme souligne également l’enjeu environnemental lié à cette hausse continue des volumes : les articles achetés aujourd’hui deviendront demain des déchets textiles, alors qu’une large partie des matières collectées finit encore détruite ou enfouie. En parallèle, le marché de la seconde main poursuit sa progression avec plus de 65 000 tonnes écoulées en 2025, ce qui représente désormais 7,2 % de la consommation totale de textiles et de chaussures en France, selon Refashion.