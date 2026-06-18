Pièce sur l’attentat de Nice : le Théâtre national annule la lecture

À moins d’un mois du dixième anniversaire de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, le Théâtre national de Nice (TNN) a finalement décidé de renoncer à la lecture publique d’En attendant le futur, prévue le 20 juin aux Arènes de Cimiez. Ce texte de l’avocate Olivia Chalus, construit à partir de notes prises durant le procès des complices de l’attaque et nourri de récits de victimes, avait suscité une vive contestation de la part de survivants et de proches des disparus.

Un projet artistique stoppé face au refus de victimes

La polémique s’est intensifiée après l’intervention de l’association Life for Nice, qui a demandé l’annulation de l’événement. Selon les propos relayés publiquement par l’association, plusieurs victimes estimaient que leur vécu ne pouvait être porté sur scène sans leur accord préalable. Elles dénonçaient une utilisation de leur histoire personnelle dans un cadre artistique qu’elles jugeaient inadapté.

Après plusieurs échanges engagés pour tenter de maintenir la représentation, aucun terrain d’entente n’a été trouvé. Le théâtre et l’autrice ont donc annoncé renoncer au projet, considérant que le débat avait fini par dépasser l’œuvre elle-même.

Entre liberté de création et mémoire encore douloureuse

Dans un communiqué commun, le Théâtre national de Nice et Olivia Chalus ont expliqué que la souffrance liée au drame avait progressivement pris le dessus sur l’intention artistique. Ils ont également regretté que la peur de heurter puisse parfois rendre plus difficile la représentation de sujets sensibles, tout en précisant que cette annulation ne devait pas être interprétée comme une adhésion à une logique de censure.

Le TNN a néanmoins défendu la place du théâtre face aux tragédies contemporaines, rappelant que l’art peut aussi être un espace où des récits contradictoires coexistent sans forcément trouver de résolution. Malgré cette annulation, la programmation consacrée à la mémoire du 14 juillet 2016 se poursuit : la pièce Prom 14, écrite par Thierry Vimal autour de la mort de sa fille lors de l’attentat, reste maintenue à Nice fin juin.