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Grand Theft Auto VI : précommandes ouvertes le 25 juin pour une sortie en novembre

18 juin 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités

Rockstar Games a annoncé jeudi l’ouverture des précommandes du très attendu GTA VI, treize ans après le dernier opus de la saga culte.

Grand Theft Auto VI : précommandes ouvertes le 25 juin pour une sortie en novembre
Grand Theft Auto VI : précommandes ouvertes le 25 juin pour une sortie en novembre

Rockstar Games a officialisé ce jeudi 18 juin l’ouverture des précommandes de Grand Theft Auto VI pour le 25 juin prochain. Cette annonce marque une étape décisive dans le lancement du sixième opus de la franchise mythique, dont la sortie est programmée pour novembre 2026. Treize ans après GTA V, sorti en 2013, l’éditeur américain met fin à une attente interminable qui a alimenté des années de spéculations et d’impatience au sein de la communauté des joueurs.

Un calendrier enfin dévoilé

Le calendrier se précise désormais pour celui qui s’annonce comme l’un des lancements vidéoludiques les plus importants de la décennie. La date de novembre reste encore à confirmer officiellement, mais l’ouverture des précommandes constitue un signal fort de la part de Rockstar Games. Le studio avait déjà subi plusieurs retards dans le développement du jeu, alimentant les doutes sur sa capacité à respecter les délais annoncés.

Des attentes mondiales considérables

Cette stratégie commerciale témoigne de la confiance de l’éditeur dans la finalisation du projet. Grand Theft Auto V avait connu un succès planétaire avec plus de 200 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement. Les attentes autour de ce nouvel opus sont donc colossales, tant du côté des joueurs que de l’industrie vidéoludique qui scrute chaque annonce de Rockstar Games.

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