L’ONU alerte sur un risque accru de famine dans plusieurs zones critiques touchées par la faim

Les Nations unies ont averti mercredi que le risque de famine s’intensifie dans plusieurs régions du monde déjà confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Selon un rapport conjoint de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du Programme alimentaire mondial (PAM), 13 « zones critiques de la faim » sont particulièrement menacées.

Parmi les régions les plus exposées figurent le Soudan, le Soudan du Sud, le Yémen, la Somalie, le nord-est du Nigeria ainsi que la bande de Gaza. Dans ces zones, les populations risquent une famine imminente sans intervention humanitaire urgente, avertissent les agences onusiennes.

Le rapport souligne que l’insécurité alimentaire aiguë pourrait encore s’aggraver entre juin et novembre 2026. Le conflit armé apparaît comme le principal facteur de cette dégradation dans la quasi-totalité des cas, aggravé par des déplacements massifs de populations et la destruction des moyens de subsistance.

Les agences des Nations unies alertent également sur la baisse importante des financements internationaux destinés à l’aide alimentaire et agricole. Ceux-ci auraient diminué d’environ 59 % entre 2022 et 2025, limitant fortement la capacité d’intervention dans les zones les plus touchées.

Selon les estimations du rapport, près de 266 millions de personnes dans le monde font actuellement face à une insécurité alimentaire sévère. Les responsables humanitaires insistent sur l’urgence d’une mobilisation internationale renforcée pour éviter une détérioration encore plus grave de la situation.

Le rapport mentionne également des facteurs aggravants tels que le conflit au Moyen-Orient et une épidémie d’Ebola dans l’est de la République démocratique du Congo, qui perturbent les marchés, les moyens de subsistance et l’accès à l’aide humanitaire.

Enfin, les agences de l’ONU soulignent que la situation reste particulièrement fragile dans certaines zones, notamment à Gaza, où l’amélioration observée depuis un cessez-le-feu demeure limitée, ainsi qu’au Soudan et en Somalie, où les risques de famine continuent de progresser. Les responsables appellent à une action immédiate afin d’éviter une aggravation de la crise alimentaire mondiale.