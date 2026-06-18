Cyberattaques : le Royaume-Uni affirme que 75 % des attaques contre ses infrastructures critiques proviennent d’États hostiles

Le Royaume-Uni a estimé mercredi que près des trois quarts des cyberattaques visant ses infrastructures critiques sont liées à des acteurs étatiques hostiles. Cette évaluation a été présentée par Richard Horne, directeur du Centre national de cybersécurité (NCSC), dans un discours consacré à la menace numérique croissante.

Selon les données communiquées, le NCSC a traité environ 200 incidents au cours de l’année s’achevant en mai 2026, impliquant des infrastructures essentielles et des systèmes de soutien du pays. Ces attaques concernent des secteurs sensibles, dont l’énergie, les transports, les télécommunications ou encore les services publics.

Richard Horne a souligné que la majorité de ces cyberattaques présentent des liens avec des États considérés comme hostiles. Sans citer de pays spécifiques, les autorités britanniques évoquent régulièrement des menaces provenant de puissances étrangères capables de mener des opérations informatiques sophistiquées.

Ces déclarations s’inscrivent dans un contexte de forte inquiétude des pays occidentaux face à l’augmentation des cyberattaques ciblant des infrastructures critiques. Les gouvernements investissent de plus en plus dans la cybersécurité pour protéger leurs réseaux essentiels contre des tentatives d’espionnage, de sabotage ou de perturbation.

Le Royaume-Uni considère la cybersécurité comme un enjeu de sécurité nationale majeur, au même titre que la défense traditionnelle. Les autorités estiment que les attaques numériques peuvent avoir des conséquences concrètes sur la vie quotidienne des citoyens, en perturbant des services essentiels.

Alors que les menaces dans le cyberespace continuent de se développer et de se complexifier, Londres appelle à une vigilance accrue et à une coopération internationale renforcée pour mieux identifier et contrer les acteurs responsables de ces attaques.