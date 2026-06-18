Nucléaire iranien : l’Arabie saoudite insiste sur une condition clé pour tout accord entre Washington et Téhéran

L’Arabie saoudite a souligné mercredi que la vérification des activités nucléaires iraniennes devait constituer l’élément central de tout accord conclu entre les États-Unis et l’Iran. Cette prise de position intervient alors que les discussions autour du programme nucléaire de Téhéran demeurent au cœur des préoccupations régionales et internationales.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal ben Farhane Al Saoud, a affirmé que la question essentielle n’était pas seulement l’existence d’un accord, mais la capacité à contrôler efficacement son application. Selon lui, un mécanisme de surveillance crédible est indispensable pour garantir que les engagements pris soient effectivement respectés.

Allié de longue date de Washington et rival stratégique de l’Iran au Moyen-Orient, le royaume saoudien suit depuis des années avec attention l’évolution du programme nucléaire iranien. Riyad a régulièrement exprimé ses inquiétudes concernant les activités atomiques de son voisin, estimant qu’elles pourraient modifier l’équilibre des forces dans la région.

Pour les autorités saoudiennes, la transparence et les inspections internationales représentent donc des garanties essentielles. Elles considèrent que toute entente durable doit permettre une surveillance rigoureuse des installations et des activités nucléaires iraniennes afin d’éviter toute ambiguïté sur les intentions de Téhéran.

Les déclarations du chef de la diplomatie saoudienne interviennent dans un contexte marqué par l’accord intérimaire conclu entre les États-Unis et l’Iran après la récente guerre entre les deux pays. Si cet accord a permis une désescalade des tensions, de nombreuses questions restent en suspens concernant les engagements nucléaires iraniens à long terme.

Alors que les négociations se poursuivent et que les acteurs régionaux suivent de près leur évolution, l’Arabie saoudite fait clairement savoir que la réussite de tout futur accord dépendra avant tout de la mise en place de mécanismes de contrôle robustes et vérifiables. Pour Riyad, la confiance ne pourra être établie qu’à travers une surveillance effective et continue des activités nucléaires iraniennes.