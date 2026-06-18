Trump remet en cause l’accord de libre-échange nord-américain : « Les États-Unis feraient mieux sans lui »

Le président américain Donald Trump a relancé le débat sur l’avenir de l’accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (USMCA), affirmant que son pays serait dans une meilleure situation économique sans ce pacte. Tout en se disant ouvert à un renouvellement de l’accord, il a indiqué qu’il préférerait ne pas en conclure un nouveau.

S’exprimant devant des journalistes en France, Donald Trump a déclaré : « Je préférerais ne pas avoir l’accord, mais je pourrais le signer. » Il a ajouté que, selon lui, les États-Unis « font mieux en tant que pays » sans cet accord commercial. Ces propos interviennent alors que les trois pays approchent d’une échéance importante concernant l’avenir du traité.

Washington, Ottawa et Mexico doivent en effet approuver le renouvellement de l’accord avant le 1er juillet ou signaler leur intention de s’en retirer. Une telle démarche ouvrirait un long processus pouvant s’étendre sur dix ans, laissant du temps pour renégocier ou modifier certaines dispositions du pacte.

Les discussions se poursuivent actuellement entre les États-Unis et le Mexique. Le bureau du représentant américain au commerce mène cette semaine des négociations à Washington portant notamment sur l’agriculture et les conditions de concurrence. Une nouvelle série de pourparlers est prévue au Mexique à partir du 20 juillet.

Les milieux agricoles américains plaident pour une prolongation de seize années supplémentaires de l’USMCA. Ils souhaitent notamment préserver les échanges agricoles sans droits de douane, améliorer l’accès au marché mexicain pour le maïs génétiquement modifié et l’éthanol, ainsi qu’obtenir un meilleur accès au marché laitier canadien.

L’industrie automobile suit également le dossier de près. Les constructeurs estiment que l’accord constitue un élément essentiel de la compétitivité de la production nord-américaine face aux autres grandes régions industrielles du monde. Des représentants du secteur, notamment au nom de Ford, General Motors et Stellantis, considèrent que le renouvellement de l’USMCA représente une occasion de renforcer davantage l’intégration économique régionale.

Entré en vigueur il y a six ans, l’USMCA et son prédécesseur ont contribué à bâtir une économie nord-américaine fortement intégrée, soutenant environ 1 600 milliards de dollars d’échanges commerciaux chaque année. Le Mexique est devenu le premier partenaire commercial des États-Unis depuis 2023, tandis que les économies canadienne et mexicaine restent étroitement dépendantes de leur voisin américain. Malgré cette interdépendance, les déclarations de Donald Trump montrent que l’avenir de l’accord demeure incertain à l’approche des négociations décisives des prochains mois.