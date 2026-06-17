Entrevue POLITIQUE

Michel Barnier lance sa plateforme «Bâtir ensemble 2027» pour unir droite et centre

17 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak

L’ancien Premier ministre développe un projet programmatique visant à rassembler la droite et le centre en vue de la présidentielle de 2027.

Michel Barnier lance sa plateforme «Bâtir ensemble 2027» pour unir droite et centre
Michel Barnier lance sa plateforme «Bâtir ensemble 2027» pour unir droite et centre

Michel Barnier, ancien Premier ministre et actuel député de Paris, poursuit l’élaboration de sa plateforme programmatique baptisée «Bâtir ensemble 2027». Ce projet vise à unir la droite et le centre en vue de l’élection présidentielle de 2027 et des législatives. L’initiative se veut collaborative, avec un site internet permettant aux citoyens de proposer leurs contributions. Le Savoyard affiche ses ambitions autour d’une vision claire : «une France forte, une France fière, une Europe indépendante».

Un constat sévère sur la dette publique

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’ancien négociateur du Brexit expose sa vision sans détour. Il évoque son expérience à Matignon où il a pu constater l’ampleur de la dette publique. Selon lui, la France accumule dettes, retards et renoncements, vivant au-delà de ses moyens. Cette situation préparerait le déclassement du pays. Mais Michel Barnier refuse le pessimisme et mise sur les talents, l’innovation et les femmes et hommes qui œuvrent dans les territoires, les entreprises et les écoles.

Fédérer le centre droit pour 2027

La nouvelle version de «Bâtir ensemble» trace une voie stratégique pour la famille politique du centre droit. Michel Barnier cherche à fédérer les forces de sa sensibilité politique en s’appuyant sur des élus présents dans tous les territoires. Son projet repose sur la conviction que la France dispose de tous les atouts pour réussir, à condition d’affronter la vérité budgétaire et de refuser de reporter sur les générations futures les décisions difficiles que le pays doit prendre aujourd’hui.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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