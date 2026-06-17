175 morts dans une école iranienne : Trump affirme que la frappe n’était « pas intentionnelle »

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que personne n’avait délibérément visé une école de filles en Iran lors d’une frappe survenue au début du conflit entre les États-Unis et Téhéran. Ses propos interviennent alors qu’une enquête militaire est toujours en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’incident.

La frappe a touché le 28 février une école située à Minab, dans le sud de l’Iran. Selon les autorités iraniennes, plus de 175 enfants et membres du personnel éducatif ont été tués. Cet événement figure parmi les épisodes les plus meurtriers de la guerre qui vient de s’achever par un accord de cessez-le-feu.

Reuters a révélé qu’une première enquête interne de l’armée américaine avait conclu que les forces américaines étaient probablement responsables de l’attaque. Le Pentagone a depuis approfondi ses investigations, mais n’a officiellement confirmé aucun résultat préliminaire.

Interrogé lors d’une conférence de presse en marge du sommet du G7, Donald Trump a indiqué que l’affaire faisait toujours l’objet d’une enquête. « Cela fait l’objet d’une enquête », a-t-il déclaré, ajoutant que des erreurs pouvaient se produire en temps de guerre. Selon lui, « personne ne l’a fait intentionnellement ».

Le président américain a également expliqué qu’il accepterait les conclusions de l’enquête une fois celles-ci établies. Plus tôt, il avait affirmé sans fournir de preuves que l’Iran pourrait être responsable de la frappe. Il a ensuite reconnu ne pas disposer de suffisamment d’informations pour se prononcer définitivement sur les circonstances de l’attaque.

Alors que les investigations se poursuivent, cette affaire continue de susciter de vives interrogations sur les responsabilités de l’une des frappes les plus controversées du conflit. Les conclusions finales de l’enquête du Pentagone seront particulièrement attendues, tant par les familles des victimes que par la communauté internationale.