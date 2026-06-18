Taux d’intérêt : la Banque d’Angleterre devrait temporiser malgré les incertitudes liées à l’Iran

La Banque d’Angleterre devrait maintenir ses taux d’intérêt inchangés lors de sa décision de politique monétaire attendue ce jeudi, selon la majorité des économistes interrogés par Reuters. Cette réunion intervient dans un contexte marqué à la fois par un ralentissement de l’inflation au Royaume-Uni et par les incertitudes géopolitiques liées à la récente guerre entre les États-Unis et l’Iran.

Les analystes s’attendent à ce que le comité de politique monétaire vote à une majorité de sept voix contre deux en faveur du maintien du taux directeur à 3,75 %. Une telle décision traduirait la volonté de la banque centrale d’observer l’évolution de l’économie avant d’engager de nouveaux ajustements de sa politique monétaire.

Les dernières données économiques ont renforcé cette hypothèse. L’inflation britannique a ralenti plus fortement que prévu en mai, offrant un répit aux responsables monétaires après plusieurs années de hausse des prix. Ce recul pourrait réduire la nécessité d’un resserrement monétaire immédiat.

Parallèlement, les décideurs surveillent les conséquences économiques des tensions au Moyen-Orient. Bien que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran ait contribué à rassurer les marchés, les risques liés à l’approvisionnement énergétique mondial et à la stabilité du commerce international demeurent présents.

Les marchés financiers anticipent toutefois qu’une nouvelle hausse de taux pourrait intervenir avant la fin de l’année. Les investisseurs tablent actuellement sur un relèvement supplémentaire d’un quart de point, estimant que la Banque d’Angleterre pourrait encore devoir agir si les pressions inflationnistes réapparaissent.

La décision attendue ce jeudi sera donc scrutée de près par les marchés, les entreprises et les ménages britanniques. Au-delà du niveau des taux, les observateurs chercheront surtout à décrypter les signaux envoyés par la banque centrale sur l’orientation future de sa politique monétaire dans un environnement économique mondial toujours incertain.