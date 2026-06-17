La FNAIM alerte sur la paupérisation de l’accession à la propriété en France

Le président de la FNAIM tire la sonnette d’alarme sur les difficultés croissantes des jeunes à devenir propriétaires et annonce des propositions pour la présidentielle.

Loïc Cantin, président de la Fédération nationale de l’immobilier, lance un avertissement sur la situation du marché immobilier français. Le dirigeant du principal syndicat patronal du secteur dénonce une dégradation préoccupante de l’accès à la propriété, particulièrement pour les jeunes générations. Cette alerte intervient dans un contexte de hausse des taux d’intérêt et de durcissement des conditions d’emprunt qui ont bouleversé le marché depuis deux ans.

Le DPE assoupli pour la location

Le responsable professionnel salue toutefois une évolution concernant le diagnostic de performance énergétique. La prise en compte désormais qualifiée de « plus réaliste » du DPE dans les critères de mise en location constitue selon lui une avancée. Cette modification devrait permettre d’atténuer les contraintes pesant sur les propriétaires bailleurs, tout en maintenant les objectifs de transition énergétique du parc immobilier français.

Des propositions attendues pour 2027

La FNAIM prépare déjà le terrain en vue de l’élection présidentielle de 2027. Loïc Cantin promet des annonces « osées » destinées à débloquer la situation et à faciliter l’accès à la propriété. Ces propositions interviennent alors que le secteur immobilier traverse une période de turbulences marquée par la chute des transactions et l’inquiétude grandissante des professionnels face à la raréfaction des primo-accédants.