Après plus de dix ans d’enquête, l’ex-ministre nigériane du Pétrole acquittée de toutes les accusations de corruption

L’ancienne ministre nigériane du Pétrole, Diezani Alison-Madueke, a été acquittée mercredi de l’ensemble des six chefs d’accusation de corruption retenus contre elle par la justice britannique. Le verdict, rendu par un jury à Londres après plusieurs mois de procès, met un terme à une affaire qui a attiré l’attention internationale pendant plus d’une décennie.

Diezani Alison-Madueke, qui a dirigé le ministère du Pétrole du Nigeria entre 2010 et 2015, était accusée d’avoir reçu des avantages indus en lien avec l’attribution de contrats pétroliers. Les procureurs britanniques soutenaient qu’elle avait bénéficié d’un train de vie particulièrement luxueux, financé grâce à des actes de corruption présumés.

Le procès était considéré comme l’un des rares cas dans lesquels un ancien haut responsable du secteur énergétique d’un grand pays producteur de pétrole était poursuivi devant les tribunaux britanniques pour des faits de corruption. L’enquête menée par les autorités du Royaume-Uni avait débuté il y a plus de dix ans.

À l’issue du verdict, l’ancienne ministre a exprimé son soulagement, déclarant que son « cauchemar est terminé ». Son acquittement constitue un revers important pour les autorités britanniques, qui avaient consacré d’importantes ressources à cette procédure judiciaire de longue haleine.

Des organisations de lutte contre la corruption ont souligné que cette affaire illustrait les difficultés auxquelles sont confrontés les enquêteurs et les procureurs lorsqu’ils tentent de poursuivre des personnalités politiques de haut rang. Selon Zainab Saleem, du groupe Spotlight on Corruption, le dossier a mis en évidence la complexité des enquêtes portant sur des allégations de corruption impliquant des élites politiques.

Si le verdict met fin aux poursuites pénales engagées au Royaume-Uni contre Diezani Alison-Madueke, cette affaire restera l’un des dossiers anticorruption les plus médiatisés de ces dernières années. Elle souligne les défis auxquels les systèmes judiciaires sont confrontés lorsqu’ils cherchent à établir des responsabilités dans des affaires financières internationales complexes.