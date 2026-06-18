Zelensky et Modi renforcent leurs liens : l’Ukraine cherche un soutien accru de l’Inde

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi en marge du sommet du G7 en France, affirmant que des relations plus étroites entre Kiev et New Delhi pourraient renforcer les deux pays. Cette rencontre s’inscrit dans les efforts diplomatiques de l’Ukraine pour élargir ses partenariats au-delà de ses alliés occidentaux traditionnels.

Dans un message publié sur Telegram après l’entretien, Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il existait un « grand potentiel » pour développer des projets communs entre l’Ukraine et l’Inde. Il a souligné que cette coopération pourrait donner davantage de sens aux relations bilatérales et contribuer à renforcer les deux nations.

Le président ukrainien a également insisté sur l’importance de l’intérêt manifesté par Narendra Modi pour le développement de relations mutuellement bénéfiques. Selon lui, un partenariat renforcé pourrait rendre les populations des deux pays « plus fortes », dans un contexte international marqué par des tensions persistantes liées à la guerre en Ukraine.

Depuis le début de l’invasion russe en 2022, l’Ukraine cherche activement à diversifier ses alliances diplomatiques, notamment en direction des pays dits du Sud global. L’objectif de Kiev est de réduire l’influence de Moscou auprès de ces États et de renforcer le soutien international à sa position dans le conflit.

L’Inde, de son côté, maintient une position diplomatique équilibrée, entre ses relations historiques avec la Russie et ses partenariats croissants avec les pays occidentaux. New Delhi n’a pas condamné directement Moscou mais a régulièrement appelé à la désescalade et au dialogue.

Cette rencontre entre Zelensky et Modi illustre ainsi les efforts des deux pays pour approfondir leur coopération dans un contexte géopolitique complexe, où les équilibres internationaux sont en pleine évolution.