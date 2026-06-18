Trump surprend en jugeant « injuste » d’empêcher l’Iran de posséder des missiles balistiques

Le président américain Donald Trump a créé la surprise mercredi en déclarant qu’il serait injuste que l’Iran soit privé de missiles balistiques alors que d’autres pays de la région disposent de capacités similaires. Cette prise de position intervient quelques heures après la conclusion d’un accord de cessez-le-feu mettant fin à plusieurs mois de conflit entre Washington et Téhéran.

Interrogé par des journalistes à Paris à l’issue du sommet du G7, Donald Trump a estimé que l’Iran ne devrait pas être traité différemment des autres puissances régionales. « Si d’autres pays en ont, c’est un peu injuste qu’ils n’en aient pas », a-t-il déclaré.

Le président américain a cité notamment l’Arabie saoudite et le Qatar, affirmant que plusieurs États de la région possèdent déjà ce type d’armement. Selon lui, la détention de missiles balistiques par l’Iran pourrait être acceptable dans certaines limites et dans une logique de proportionnalité régionale.

Ces propos contrastent avec les positions traditionnellement défendues par Washington et ses alliés occidentaux, qui ont souvent considéré le programme balistique iranien comme une source majeure d’inquiétude pour la stabilité du Moyen-Orient. Les missiles développés par Téhéran ont régulièrement fait l’objet de sanctions et de critiques internationales au cours des dernières années.

Donald Trump a également annoncé que les États-Unis maintiendraient une présence militaire dans le Golfe pendant « un certain temps » malgré l’accord conclu avec l’Iran. Cette présence vise, selon Washington, à préserver la stabilité régionale après la fin des hostilités.

Alors que les États-Unis et l’Iran viennent de signer un accord destiné à mettre fin à près de quatre mois de conflit, les déclarations du président américain illustrent la complexité des négociations en cours. Elles pourraient également alimenter le débat sur les futures conditions de sécurité qui encadreront les relations entre Téhéran, Washington et les autres puissances du Moyen-Orient.