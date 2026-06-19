Affaire Epstein : une commission du Nouveau-Mexique exige des réponses de plusieurs procureurs américains

Une commission d’enquête créée par les législateurs du Nouveau-Mexique a franchi une nouvelle étape dans l’examen de l’affaire Jeffrey Epstein en approuvant des assignations à comparaître visant plusieurs bureaux de procureurs fédéraux américains. L’objectif est de déterminer si certaines autorités ont renoncé à poursuivre le financier malgré des enquêtes portant sur ses activités.

Réunie jeudi, la « Commission de vérité » du Nouveau-Mexique sur Jeffrey Epstein a décidé de solliciter des documents auprès des bureaux des procureurs fédéraux du sud de la Floride, de la Caroline du Sud, des districts est et ouest du Michigan, ainsi qu’auprès des autorités judiciaires des Îles Vierges américaines.

Les membres de la commission cherchent à obtenir des éléments susceptibles d’éclairer les décisions prises par les procureurs au fil des années. Ils souhaitent notamment savoir si des échanges internes ont eu lieu concernant d’éventuelles décisions de ne pas engager de poursuites contre Epstein après certaines investigations.

Andrea Romero, présidente de cette commission créée par la législature du Nouveau-Mexique, a indiqué que les assignations visent à recueillir des preuves permettant de mieux comprendre le traitement judiciaire réservé au dossier. Les enquêteurs espèrent identifier les raisons qui ont pu conduire certaines autorités à ne pas poursuivre l’homme d’affaires à certaines périodes.

Jeffrey Epstein, financier accusé d’avoir organisé un vaste réseau d’exploitation sexuelle de mineures, est décédé en prison en 2019 alors qu’il attendait son procès à New York. Son affaire a suscité de nombreuses interrogations aux États-Unis en raison de ses relations avec des personnalités influentes et des accords judiciaires controversés obtenus par le passé.

La commission du Nouveau-Mexique poursuit ainsi ses travaux afin d’établir si des occasions de poursuites ont été écartées et, le cas échéant, pour quelles raisons. Les documents demandés pourraient permettre de mieux comprendre la manière dont différentes juridictions fédérales ont traité les enquêtes liées à Epstein au cours des dernières décennies.