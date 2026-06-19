Au Zimbabwe, le « Crocodile » consolide son pouvoir : Mnangagwa en route vers 2030 malgré les critiques

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, surnommé le « Crocodile » pour sa réputation de stratège politique redoutable, a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de son pouvoir. Le Parlement a approuvé une mesure visant à prolonger la durée des mandats présidentiels, ouvrant la voie à son maintien à la tête du pays jusqu’en 2030.

Cette réforme constitue l’un des changements politiques les plus importants depuis l’arrivée de Mnangagwa au pouvoir en 2017, après la chute de l’ancien président Robert Mugabe. Les partisans du chef de l’État affirment que cette prolongation permettra d’assurer la continuité des politiques gouvernementales et de préserver la stabilité du pays.

Cependant, le projet a suscité une opposition publique inhabituelle dans un pays où les contestations politiques sont souvent limitées. Des voix critiques estiment que cette réforme risque d’affaiblir davantage les mécanismes démocratiques et de concentrer encore plus le pouvoir entre les mains du président et de son parti.

Emmerson Mnangagwa dirige le Zimbabwe dans un contexte marqué par de profondes difficultés économiques. Malgré plusieurs promesses de réformes, le pays continue de faire face à une forte inflation, à des difficultés monétaires récurrentes et à un niveau élevé de mécontentement social.

Son mandat a également été marqué par des accusations de répression contre les opposants politiques et la société civile. Des organisations de défense des droits humains ont régulièrement dénoncé des restrictions aux libertés publiques et des pressions exercées contre les voix critiques du gouvernement.

La décision du Parlement renforce néanmoins la position du président, qui apparaît désormais en mesure de prolonger son influence politique au-delà des échéances initialement prévues. Pour ses adversaires, cette évolution symbolise une concentration accrue du pouvoir, tandis que ses soutiens y voient un moyen de garantir la stabilité politique dans un contexte régional et économique complexe.

Alors que le débat se poursuit au Zimbabwe, cette réforme pourrait redessiner durablement le paysage politique du pays et consolider davantage l’emprise de Mnangagwa sur les institutions nationales pour les années à venir.