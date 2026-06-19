Canicule : des températures exceptionnelles attendues ce vendredi, jusqu’à 38°C dans plusieurs régions

La canicule franchit un nouveau cap ce vendredi 19 juin avec une extension de la chaleur vers le nord-est du pays. Les températures atteindront des niveaux exceptionnellement élevés pour une mi-juin, plaçant une large partie de la France sous une vigilance renforcée.

Selon les prévisions de La Chaîne Météo, les maximales grimperont fréquemment entre 35 et 38°C du centre aux régions de l’est. Les secteurs les plus touchés seront la vallée du Rhône, la Bourgogne, l’Auvergne-Rhône-Alpes, le bassin parisien et le Grand Est, où certains records mensuels pourraient être approchés.

Le littoral de la Manche et le Finistère conserveront des températures plus modérées grâce à l’influence océanique. Partout ailleurs, les après-midi s’annoncent particulièrement éprouvants, avec une chaleur intense qui devrait encore gagner du terrain au cours du week-end.

Les nuits tropicales se multiplieront également, notamment dans les grandes agglomérations où le thermomètre ne descendra parfois pas sous les 20°C. Cette chaleur nocturne rendra le rafraîchissement des logements difficile, accentuant les effets de cette vague de chaleur appelée à durer plusieurs jours.